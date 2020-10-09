Віталій Кличко, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n144922-klychko-zayavyv-pro-tryvojnu-sytuaciu-z-koronavirusom-u-kyievi-infografika.html

Ракурс

Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 8 жовтня, зафіксовано 567 випадків цього захворювання. Зокрема, захворіли 29 медиків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час відеобрифінгу.

Ситуація з розповсюдження коронавірусу тривожна. Без перебільшення. У столиці вперше така кількість хворих за добу, — наголосив мер Києва.

Серед нових випадків захворювання:

330 жінок віком від 18 до 95 років;

11 дівчаток віком від шести до 17 років;

202 чоловіка віком від 19 до 83 рокiв;

24 хлопчики віком від одного до 17 років.

78 хворих госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.

Збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації, — наголосив Кличко.

Мер Києва зазначив, що наразі 1 тис. 675 хворих на COVID-19 лікуються у стаціонарах медзакладів столиці, з них 36 — діти.

Зокрема:

388 пацієнтів перебувають у важкому стані;

527 хворих отримують кисневу підтримку;

46 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Ще у 140 госпіталізованих — підозра на коронавірус.

Найбільше випадків коронавірусу за 8 жовтня зафіксували у таких районах Києва:

Деснянському — 117 випадків;

Оболонському — 83 випадки;

Дніпровському — 71 випадок.

Загалом за час епідемії коронавірусу у Києві:

виявлено 26 тис. 463 випадків COVID-19;

одужали 9 тис. 411 осіб;

померли 463 хворих.

Нагадаємо, загалом в Україні епідемія коронавірусу за результатами 8 жовтня встановила новий сумний рекорд.