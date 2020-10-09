Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Віталій Кличко, скріншот відео

Кличко заявив про «тривожну ситуацію» з коронавірусом у Києві (ІНФОГРАФІКА)

9 жов 2020, 12:40
999

Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 8 жовтня, зафіксовано 567 випадків цього захворювання. Зокрема, захворіли 29 медиків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час відеобрифінгу.

Ситуація з розповсюдження коронавірусу тривожна. Без перебільшення. У столиці вперше така кількість хворих за добу, — наголосив мер Києва.

Серед нових випадків захворювання:

  • 330 жінок віком від 18 до 95 років;
  • 11 дівчаток віком від шести до 17 років;
  • 202 чоловіка віком від 19 до 83 рокiв;
  • 24 хлопчики віком від одного до 17 років.

78 хворих госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.

Збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації, — наголосив Кличко.

Мер Києва зазначив, що наразі 1 тис. 675 хворих на COVID-19 лікуються у стаціонарах медзакладів столиці, з них 36 — діти.

Зокрема:

  • 388 пацієнтів перебувають у важкому стані;
  • 527 хворих отримують кисневу підтримку;
  • 46 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Ще у 140 госпіталізованих — підозра на коронавірус.

Найбільше випадків коронавірусу за 8 жовтня зафіксували у таких районах Києва:

  • Деснянському — 117 випадків;
  • Оболонському — 83 випадки;
  • Дніпровському — 71 випадок.

Загалом за час епідемії коронавірусу у Києві:


  • виявлено 26 тис. 463 випадків COVID-19;
  • одужали 9 тис. 411 осіб;
  • померли 463 хворих.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, загалом в Україні епідемія коронавірусу за результатами 8 жовтня встановила новий сумний рекорд.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів