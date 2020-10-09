Кличко заявив про «тривожну ситуацію» з коронавірусом у Києві (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n144922-klychko-zayavyv-pro-tryvojnu-sytuaciu-z-koronavirusom-u-kyievi-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 8 жовтня, зафіксовано 567 випадків цього захворювання. Зокрема, захворіли 29 медиків.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час відеобрифінгу.
Ситуація з розповсюдження коронавірусу тривожна. Без перебільшення. У столиці вперше така кількість хворих за добу, — наголосив мер Києва.
Серед нових випадків захворювання:
- 330 жінок віком від 18 до 95 років;
- 11 дівчаток віком від шести до 17 років;
- 202 чоловіка віком від 19 до 83 рокiв;
- 24 хлопчики віком від одного до 17 років.
78 хворих госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.
Збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації, — наголосив Кличко.
Мер Києва зазначив, що наразі 1 тис. 675 хворих на COVID-19 лікуються у стаціонарах медзакладів столиці, з них 36 — діти.
Зокрема:
- 388 пацієнтів перебувають у важкому стані;
- 527 хворих отримують кисневу підтримку;
- 46 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.
Ще у 140 госпіталізованих — підозра на коронавірус.
Найбільше випадків коронавірусу за 8 жовтня зафіксували у таких районах Києва:
- Деснянському — 117 випадків;
- Оболонському — 83 випадки;
- Дніпровському — 71 випадок.
Загалом за час епідемії коронавірусу у Києві:
- виявлено 26 тис. 463 випадків COVID-19;
- одужали 9 тис. 411 осіб;
- померли 463 хворих.
Нагадаємо, загалом в Україні епідемія коронавірусу за результатами 8 жовтня встановила новий сумний рекорд.