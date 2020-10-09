Переговори радників “нормандської четвірки” анонсував Єрмак

https://racurs.ua/ua/n144921-peregovory-radnykiv-normandskoyi-chetvirky-anonsuvav-iermak.html

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Дату переговорів радників «нормандської четвірки» назвав очільник Офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу у Королівському інституті міжнародних справ Chatham House. За словами глави ОПУ, Україна найбільше зацікавлена в якнайшвидшому проведенні наступної зустрічі в «нормандському форматі» на найвищому рівні.

Єрмак анонсував переговори політичних радників лідерів країн Німеччини, Франції, України та Росії у форматі відеоконференції вже наступного тижня. Про це повідомляє прес-служба офісу Зеленського.

Наступного тижня, можливо, у нас пройде відеоконференція політичних радників. І ми говоритимемо про те, щоб якомога скоріше відбувся саміт, і вже були якісь рішення, — сказав Єрмак.

З його слів, прагнення Києва щодо нормандських перемовин підтримує Берлін і Париж.

Нагадаємо, раніше Єрмак розповідав про дипломатичну гру РФ в «нормандському форматі».

«Нормандська четвірка» або «нормандський формат» — дипломатична група високопоставлених представників України, Німеччини, Франції та Росії щодо врегулювання ситуації на сході України. Перша зустріч «нормандської четвірки» відбулася 6 червня 2014 року в Шато-де-Бенувіль в Нормандії (Франція) під час святкування 70-ї річниці висадки союзників. Тоді президенти і представники МЗС України, Німеччини, Франції та РФ обговорювали наслідки протистояння на Донбасі і вплив кризи на українську економіку.

11 лютого 2015 року на зустрічі президентів країн «нормандської четвірки» в Мінську, яка тривала 17 годин, була прийнята Декларація щодо Донбасу і розроблені кроки з імплементації мінської угоди.