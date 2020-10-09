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Нобелівську премію миру-2020 присудили за боротьбу з голодом у світі

Нобелівську премію миру-2020 присудили за боротьбу з голодом у світі

9 жов 2020, 12:15
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ООН відзначили Нобелівською премією миру 2020 року. В Осло 9 жовтня оголосили цьогорічного лауреата найпрестижнішої відзнаки за сприяння миру у світі.

Нобелівський комітет відзначив премією Всесвітню продовольчу програму ООН — за боротьбу з голодом у світі.

Всесвітня продовольча програма щодня сприяє просуванню співробітництва країн. Саме так зазначав у заповіті Альфред Нобель. Спеціалізоване агентство ООН — це сучасна версія мирних конгресів, якій Нобелівський комітет зобов’язаний сприяти, — зазначили в Нобелівському комітеті.

Комітет пояснив, що продовольча програма ООН отримала премію за зусилля по боротьбі з голодом, за внесок у покращення умов для миру в районах, що постраждали внаслідок конфліктів, а також за запобігання використанню голоду як зброї війни та конфлікту.

Всесвітня продовольча програма є найбільшою у світі гуманітарною організацією, яка займається боротьбою з голодом.

Вона надала допомогу у 2019 році 100 млн людей у ​​88 країнах.


В Нобелівському комітеті заявили, що пандемія коронавірусу сприяла значному зростанню кількості жертв голоду у світі, тому в ООН різко збільшили зусилля у цьому напрямку.

У 2019 році Нобелівську премію миру присудили прем'єру Ефіопії за припинення двадцятирічної війни в регіоні.

Джерело: Ракурс


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