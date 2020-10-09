Величезного тюленя занесло до закритого на карантин міста. Фото: GettyImages

https://racurs.ua/ua/n144919-velycheznyy-tulen-proguluvavsya-vulycyamy-zakrytogo-na-karantyn-mista-video.html

Ракурс

Комендантської години в Чилі, яку оголосили для стримування поширення COVID-19, дотримуються не всі. Відсутність людей та автомобілів на вулицях спонукають диких тварин вільно заходити у міста. Нещодавно на вулицях прибережного міста місцеві помітили морського слона, який заблукав після того, як його викинуло на берег.

Інцидент стався у місті Пуерто-Сіснес, що розташоване за 1 тис. 500 км від столиці. Про це пише The Guardian.

Морському слону, який уночі гуляв вулицями міста, місцеві жителі та військові допомогли дістатися назад до води. Вони натягнули чорний брезент та скеровували тварину до води.

Я ніколи не бачила їх так близько — і тим паче в центрі міста. Ми бачимо цих тварин досить далеко в морі і тому мало про них знаємо. Ви не знаєте, чи небезпечні вони, чи можуть на когось напасти. Але ми побачили, що тварина злякалася, — розповіла одна з місцевих.

Хосе Муньос, сержант чилійського флоту, сказав, що тюлень пройшов чимало кварталів до того, як його повернули до моря.

Ми будемо проводити постійне патрулювання, щоб [тварина] не повернулася і щоб уникнути нещасних випадків, — додав Муньос.



Морські слони, які зустрічаються в субантарктичних та антарктичних водах, є найбільшими представниками сімейства тюленів. Самці тюленів можуть сягати шести метрів і важити до чотирьох тонн.

Нагадаємо, що коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, може загрожувати не лише людям. Учені проаналізували геном 410 різних видів хребетних тварин (птахів, риб, земноводних, плазунів та ссавців), щоб оцінити, наскільки вони вразливі до коронавірусу.