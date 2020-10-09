Фейкова «Тихановська» 40 хвилин виступала в парламенті Данії

Світлана Тихановська, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n144918-feykova-tyhanovska-40-hvylyn-vystupala-v-parlamenti-daniyi.html

Ракурс

Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, тривають вже два місяці. Мітингувальники вважають результати виборів сфальсифікованими, а справжнім переможцем — опозиційного кандидата Світлану Тихановську. Низка країн світу також не визнають офіційні результати виборів у Білорусі й підтримують контакти з опозиціонерами.

У парламенті Данії 6 жовтня невідома людина, виступаючи по відеозв’язку на засіданні Комітету з питань зовнішньої політики, близько 40 хвилин видавала себе за Тихановську, повідомляє видання «Радіо Свобода».

Зазначається, що невідомій особі це вдалося, оскільки співрозмовники не бачили її обличчя — стверджувалося, що в неї нібито виникли проблеми з камерою на комп’ютері. Згодом данські депутати зрозуміли, що щось не так і засідання завершилося.

Коли представники комітету пізніше зв’язалися з соратниками Тихановської, виявилося, що вона не брала участі у цьому засіданні.

З ким в такому разі розмовляли депутати данського парламенту, не повідомляється.

У комітеті заявили про наявні ознаки «російського сліду» в цьому інциденті.

Водночас данські депутати запевняють, що під час цих переговорів з фейковою «Тихановською» «не було сказано нічого, що могло б поставити під загрозу зовнішньополітичну лінію Данії».

Нагадаємо, Тихановську нещодавно оголосили в розшук у Росії.