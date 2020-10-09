Українські ракети РС-80 успішно пройшли випробування

Українські ракети РС-80 успішно пройшли перші випробування

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Українські ракети РС-80 успішно пройшли вогневі випробування. Завод «Артем» завершив тестування першої партії некерованих авіаційних ракет, виготовлених для потреб української армії.

Вогневі випробування пройшли успішно, підтвердивши відповідність продукції технічним вимогам та високим стандартам якості. Вироби готові до дострокової передачі замовнику, — зазначила прес-служба «Укроборонпрому».

PC-80 — некерований реактивний снаряд повітряного базування з кумулятивно-осколковою бойовою частиною. Ракети можуть вражати броньовані цілі, танки, бронетранспортери, САУ, а також неброньовані наземні цілі, ракети, пускові установки, радіолокаційні станції, живу силу противника. Також РС-80 можна використовувати як озброєння перспективних наземних платформ або встановлювати на десантно-штурмових катерах.

Нагадаємо, також стало відомо, від початку року підприємства «Укроборонпрому» відремонтували та передали держзамовникам малі броньовані артилерійські катери «Вишгород», «Нікополь» та «Аккерман», а також десантний катер «Сватове». Наразі тривають роботи з відновлення МБАК «Бердянськ» та середнього десантного корабля ВМС ЗСУ «Юрій Олефіренко».