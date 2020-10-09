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Украинские ракеты РС-80 успешно прошли испытания — видео

Украинские ракеты РС-80 успешно прошли испытания и готовы усилить ВСУ (ВИДЕО)

9 окт 2020, 11:40
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Украинские ракеты РС-80 успешно прошли огневые испытания. Завод «Артем» завершил тестирование первой партии неуправляемых авиационных ракет, изготовленных для нужд украинской армии.

Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества. Изделия готовы к досрочной передаче заказчику, — отметила пресс-служба «Укроборонпрома».

Українські ракети РС-80 успішно пройшли випробування


PC-80 — неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Ракеты могут поражать бронированные цели, танки, бронетранспортеры, САУ, а также небронированные наземные цели, ракеты, пусковые установки, радиолокационные станции, живую силу противника. Также РС-80 можно использовать в качестве вооружения перспективных наземных платформ или устанавливать на десантно-штурмовых катерах.

Напомним, также стало известно, что с начала года предприятия «Укроборонпрома» отремонтировали и передали госзаказчикам малые бронированные артиллерийские катера «Вышгород», «Никополь» и «Аккерман», а также десантный катер «Сватово». Сейчас продолжаются работы по восстановлению МБАК «Бердянск» и среднего десантного корабля ВМС ВСУ «Юрий Олефиренко».

Источник: Ракурс


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