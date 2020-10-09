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Ракурс
Беринчик «прилетел» на бой с Симионом и смел его с ринга

Беринчик «прилетел» на бой с Симионом и смел его с ринга — видео боя

9 окт 2020, 11:27
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Боксер Денис Беринчик победил в бою за титул WBO International у румынского боксера Виорел Симиона.

Большой вечер бокса от компании братьев Кличко K2 Promotions состоялся 8 октября в селе Лесники Киевской области. Поединок боксера легкого веса Беринчика стал главным боем вечера. Международный чемпион по версии WBO в легком весе успешно провел четвертую защиту своего пояса.

Беринчик ярко появился на бой — «прилетел» сверху на ринг. Украинский боксер на протяжении всего боя имел преимущество. В последние секунды седьмого раунда Симион во второй раз побывал на канвасе после тяжелого левого бокового удара от Беринчика в висок. Но украинец не успел добить соперника.


Румынский боксер отказался продолжать бой перед началом восьмого раунда. Эта победа стала для него 14-й на профи-ринге.

Источник: Ракурс


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