Беринчик «прилетел» на бой с Симионом и смел его с ринга

https://racurs.ua/n144915-berinchik-priletel-na-boy-s-simionom-i-smel-ego-s-ringa-video-boya.html

Ракурс

Боксер Денис Беринчик победил в бою за титул WBO International у румынского боксера Виорел Симиона.

Большой вечер бокса от компании братьев Кличко K2 Promotions состоялся 8 октября в селе Лесники Киевской области. Поединок боксера легкого веса Беринчика стал главным боем вечера. Международный чемпион по версии WBO в легком весе успешно провел четвертую защиту своего пояса.

Беринчик ярко появился на бой — «прилетел» сверху на ринг. Украинский боксер на протяжении всего боя имел преимущество. В последние секунды седьмого раунда Симион во второй раз побывал на канвасе после тяжелого левого бокового удара от Беринчика в висок. Но украинец не успел добить соперника.

Румынский боксер отказался продолжать бой перед началом восьмого раунда. Эта победа стала для него 14-й на профи-ринге.