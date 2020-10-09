Берінчик «прилетів» на бій з Сіміоном і змів його з рингу

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Ракурс

Боксер Денис Берінчик переміг у бою за титул WBO International в румунського боксера Віорела Сіміона.

Великий вечір боксу від компанії братів Кличків K2 Promotions відбувся 8 жовтня у селі Лісники Київської області. Поєдинок боксера легкої ваги Берінчика став головним боєм вечора. Інтернаціональний чемпіон за версією WBO в легкій вазі успішно провів четвертий захист свого пояса.

Берінчик яскраво з’явився на бій — «прилетів» згори на ринг.

Беринчик увесь бій мав перевагу. В останні секунди сьомого раунду Сіміон вдруге побував на канвасі після важкого лівого бокового удару від Берінчика у скроню. Але українець не встиг добити суперника.

Румунський боксер відмовився продовжувати бій перед початком восьмого раунду. Ця перемога стала для нього 14-ю на профі-рингу.