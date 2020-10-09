Здатність коронавірусу вражати мозок підтвердили німецькі вчені — коронавірус у світі

https://racurs.ua/ua/n144914-zdatnist-koronavirusu-pronykaty-do-mozku-pidtverdyly-nimecki-vcheni.html

Ракурс

Здатність коронавірусу SARS-CoV-2 проникати в мозок людини підтвердили вчені з Німеччини на підставі результатів розтину пацієнтів, котрі померли від коронавірусної інфекції CОVID-19. Вірус виявили у тканинах мозку 53% загиблих.

Команда професора Університетської клініки Гамбург-Еппендорф Маркуса Глатцеля заявила про високу здатність коронавірусу проникати в центральну нервову систему (ЦНС). Лікарі оприлюднили наукову статтю в журналі Lancet Neurology.

Автори дослідження провели аутопсію 43 пацієнтам гамбурзьких клінік, які померли від респіраторної інфекції у березні-квітні. Середній вік пацієнтів становив 76 років. У 93% CОVID-19 розвивався на тлі хронічних хвороб — переважно серцево-судинної та респіраторної систем. 74% померли в лікарнях від вірусної пневмонії.

Аналіз тканин ЦНС показав присутність вірусної РНК або вірусних білків у 53% загиблих, а у восьми осіб вдалося ідентифікувати і білки, і РНК. Сліди SARS-CoV-2 були виявлені в клітинах стовбура мозку і нейронах, що від нього відходять. В усіх пацієнтів також було констатовано аномальне розростання клітин нервової тканини — астроцитів.

Лікарі не виключають, що коронавірус проникає в ЦНС через блукаючий нерв. Разом із тим, наразі не підтверджена здатність SARS-CoV-2 безпосередньо впливати на тканини ЦНС або сприяти розвитку вірусного енцефаліту.