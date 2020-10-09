Способность коронавируса проникать в мозг подтвердили немецкие ученые

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Способность коронавируса SARS-CoV-2 проникать в мозг человека подтвердили ученые из Германии на основании результатов вскрытия пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции CОVID-19. Вирус был обнаружен в тканях мозга 53% погибших.

Команда профессора Университетской клиники Гамбург-Эппендорф Маркуса Глатцеля заявила о высокой способности коронавируса проникать в центральную нервную систему. Врачи обнародовали научную статью в журнале Lancet Neurology.

Авторы провели аутопсию 43 пациентам гамбургских клиник, умерших от респираторной инфекции в марте-апреле. Средний возраст пациентов составлял 76 лет. У 93% CОVID-19 развивался на фоне хронических болезней — преимущественно, сердечно-сосудистой и респираторной систем. 74% скончались в больницах от вирусной пневмонии.

Анализ тканей центральной нервной системы (ЦНС) показал присутствие вирусной РНК или вирусных белков у 53% погибших, а у восьми удалось идентифицировать и белки, и РНК. Следы SARS-CoV-2 были обнаружены в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах. У всех пациентов также было констатировано аномальное разрастание поддерживающих клеток нервной ткани, астроцитов.

Врачи не исключают, что коронавирус проникает в ЦНС через блуждающий нерв. Вместе с тем, на текущий момент не подтверждена способность SARS-CoV-2 непосредственно влиять на ткани ЦНС и способствовать развитию вирусного энцефалита.