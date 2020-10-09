ВАКС избрал меру пресечения главе Харьковского окружного админсуда, фото: «Корупціонер в Україні»

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Ракурс

Меру пресечения пойманной на взятке главе Харьковского окружного админсуда избрал Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС).

Судье избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Таким образом, суд частично удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора.

Отмечается, что на судью распространяются следующие ограничения:

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелем;

сдать документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия обязательств распространяется на период до 22 ноября включительно.

По версии следствия, подозреваемая осуществляла давление на одного из судей возглавляемой ею судебного учреждения, чтобы тот принял решение по админделу в пользу коммерческой компании.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Напомним, в начале ноября СМИ сообщали о разоблачении главы Харьковского окружного админсуда Ольги Панченко на передаче взятки в размере 3 тыс. долл. США.