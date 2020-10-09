Временные госпитали и 50 тыс. тестов в сутки пообещал министр Степанов, фото — Радио Свобода

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Коронавирус вызвал проблемы в украинских больницах и сейчас ситуация значительно хуже, чем в начале пандемии. Министерство здравоохранения начало подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом.

Это связано с ростом новых случаев заражения, заявил на брифинге 9 октября министр здравоохранения Максим Степанов.

Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID, — заявил министр и почти весь брифинг отвечал на упреки оппонентов в бездеятельности Минздрава.

Степанов отметил, что с весны медики увеличили количество коек для коронавирусных больных с 12 тыс. до 37 тыс., но сейчас ситуация значительно хуже, чем в начале пандемии.

Министр также пообещал проводить до декабря более 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки.

Хотим 100 или 200 тыс., но в Европе, на которую указывают политики, не разрушали свои лабораторные центры, — заявил Степанв.

Премьер-министр Украны Денис Шмыгаль сегодня собирает министров и председателей областных государственных администраций из-за ситуации с коронавируса. На заседании также будет секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. После селекторного заседания по теме COVID-19 будет правительственное заседание.

Сегодня в Минздраве сообщали о почти 6 тыс. новых случаев, а Степанов напоминал, что у медицинской системы «есть определенные пределы». Он не исключил возвращения к жесткому карантину в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее Степанов сообщал, что количество коронавирусных больных в больницах выросло с июня в пять раз.