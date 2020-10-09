Тимчасові госпіталі і 50 тис. тестів на добу пообіцяв міністр Степанов, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n144912-tymchasovi-gospitali-i-50-tys-testiv-na-dobu-poobicyav-ministr-stepanov.html

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Коронавірус спричинив проблеми в українських лікарнях і зараз ситуація значно гірша, ніж на початку пандемії. Тому Міністерство охорони здоров’я почало підготовку тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус.

Це пов’язано зі зростанням нових випадків зараження, заявив на брифінгу 9 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Вже зараз ми починаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID, — заявив міністр, який майже увесь брифінг відповідав на закиди опонентів у бездіяльності МОЗ.

Степанов зазначив, що з весни медики збільшили кількість ліжок для коронавірусних хворих з 12 тис. до 37 тис., але зараз ситуація значно гірша, ніж на початку пандемії.

Міністр також пообіцяв проводити до грудня понад 50 тис. ПЛР-тестувань на добу.

Хочемо 100 чи 200 тис., але в Європі, на яку вказують політики, не руйнували свої лабораторні центри, — заявив Степанв.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні збирає міністрів і голів обласних державних адміністрацій через ситуацію з коронавірусом. На засіданні також буде секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Після селекторного засідання по темі COVID-19 буде урядове засідання.

Сьогодні в МОЗ повідомляли про майже 6 тис. нових випадків, а Степанов нагадував, що у медичної системи «є певні межі». Він не виключив повернення до жорсткого карантину у випадку погіршення ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Раніше Степанов повідомляв, що кількість коронавірусних хворих у лікарнях зросла із липня у п’ять разів.