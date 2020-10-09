Tesla Roadster зблизилася з Марсом, фото: SpaceX

https://racurs.ua/ua/n144910-zapuschenyy-u-kosmos-elektromobil-maska-zblyzyvsya-z-marsom.html

Ракурс

Електромобіль Tesla Roadster, запущений у космос у 2018 році, вперше зблизився з Марсом.

Відстань між автомобілем та Червоною планетою склала 0,05 астрономічних одиниць (близько 8 млн км). Про це повідомляється у Твіттері приватної космічної компанії SpaceX.

Астрономічна одиниця — це вживана в астрономії, переважно для вимірювання відстаней між об'єктами Сонячної системи, одиниця відстані. Вона дорівнює середній відстані Землі від Сонця. Середня відстань від Марса до Сонця становить 1,5 астрономічні одиниці.

Автомобіль Tesla Roadster, за кермом якого перебував манекен у фірмовому скафандрі SpaceX. залишив Землю на початку лютого 2018 року в результаті запуску ракети-носія надважкого класу Falcon Heavy.

Наразі Tesla Roadster рухається навколосонячною орбітою, яка передбачає здійснення одного оберту довкола Сонця за приблизно 557 земних днів.

Нагадаємо, Марс нещодавно максимально наблизився до Землі. Наступного разу таке зближення очікується лише через 15 років.