Tesla Roadster сблизилась с Марсом, фото: SpaceX

https://racurs.ua/n144910-zapuschennyy-v-kosmos-elektromobil-maska-sblizilsya-s-marsom.html

Ракурс

Электромобиль Tesla Roadster, запущенный в космос в 2018 году, впервые сблизился с Марсом.

Расстояние между автомобилем и Красной планетой составило 0,05 астрономических единиц (около 8 млн км). Об этом сообщается в Твиттере частной космической компании SpaceX.

Астрономическая единица — это применяемая в астрономии, преимущественно для измерения расстояний между объектами Солнечной системы, единица расстояния. Она равна среднему расстоянию Земли от Солнца. Среднее расстояние от Марса до Солнца составляет 1,5 астрономические единицы.

Автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого находился манекен в фирменном скафандре SpaceX. оставил Землю в начале февраля 2018 года в результате запуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса Falcon Heavy.

Сейчас Tesla Roadster движется околосолнечной орбите, которая предусматривает осуществление одного оборота вокруг Солнца за примерно 557 земных дней.

Напомним, Марс недавно максимально приблизился к Земле. В следующий раз такое сближение ожидается только спустя 15 лет.