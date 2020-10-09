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ВАКС обрав запобіжний захід голові Харківського окружного адмінсуду, фото: «Корупціонер в Україні»
Запобіжний захід голові Харківського адмінсуду обрав ВАКСhttps://racurs.ua/ua/n144913-zapobijnyy-zahid-golovi-harkivskogo-adminsudu-obrav-vaks.htmlРакурс
Запобіжний захід спійманій на хабарі голові Харківського окружного адмінсуду обрав Вищий антикорупційний суд України (ВАКС).
Судді обрано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання. Про це повідомляє портал «Судова влада України».
Таким чином, суд частково задовольнив відповідне клопотання прокурора.
Зазначається, що на суддю поширюються такі обмеження:
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідком;
- здати документи, котрі дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.
Термін дії зобов’язань поширюється на період до 22 листопада включно.
За версією слідства, підозрювана здійснювала тиск на одного з суддів очолюваної нею судової установи, щоб той ухвалив рішення в адмінсправі на користь комерційної компанії.
Дії підозрюваної кваліфіковані за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Нагадаємо, в другій половині вересня ЗМІ повідомляли про викриття голови Харківського окружного адмінсуду Ольги Панченко на передачі хабара в розмірі 3 тис. дол. США.
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