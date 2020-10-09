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Ракурс
ВАКС обрав запобіжний захід голові Харківського окружного адмінсуду, фото: «Корупціонер в Україні»

Запобіжний захід голові Харківського адмінсуду обрав ВАКС

9 жов 2020, 11:10
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Запобіжний захід спійманій на хабарі голові Харківського окружного адмінсуду обрав Вищий антикорупційний суд України (ВАКС).

Судді обрано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання. Про це повідомляє портал «Судова влада України».

Таким чином, суд частково задовольнив відповідне клопотання прокурора.

Зазначається, що на суддю поширюються такі обмеження:

  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця проживання;
  • утримуватися від спілкування зі свідком;
  • здати документи, котрі дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Термін дії зобов’язань поширюється на період до 22 листопада включно.

За версією слідства, підозрювана здійснювала тиск на одного з суддів очолюваної нею судової установи, щоб той ухвалив рішення в адмінсправі на користь комерційної компанії.


Дії підозрюваної кваліфіковані за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, в другій половині вересня ЗМІ повідомляли про викриття голови Харківського окружного адмінсуду Ольги Панченко на передачі хабара в розмірі 3 тис. дол. США.

Джерело: Ракурс


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