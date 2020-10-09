Фейковая «Тихановская» 40 минут выступала в парламенте Дании

Светлана Тихановская, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n144918-feykovaya-tihanovskaya-40-minut-vystupala-v-parlamente-danii.html

Ракурс

Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются уже два месяца. Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными, а настоящим победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Ряд стран мира также не признают официальные результаты выборов в Беларуси и поддерживают контакты с оппозиционерами.

В парламенте Дании 6 октября неизвестный человек, выступая по видеосвязи на заседании Комитета по вопросам внешней политики, около 40 минут выдавал себя за Тихановскую, сообщает издание «Радио Свобода».

Отмечается, что неизвестному лицу это удалось, поскольку собеседники не видели его лицо — утверждалось, что у фейковой «Тихановской» якобы возникли проблемы с камерой на компьютере. Впоследствии датские депутаты поняли, что что-то не так и заседание завершилось.

Когда представители комитета позже связались с соратниками Тихановской, оказалось, что она не принимала участия в этом заседании.

С кем в таком случае говорили депутаты датского парламента, не сообщается.

В комитете заявили об имеющихся признаках «российского следа» в этом инциденте.

В то же время датские депутаты уверяют, что во время этих переговоров с фейковой «Тихановской» «не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию Дании».

Напомним, Тихановскую недавно объявили в розыск в России.