Огромного тюленя занесло к закрытому на карантин городу. Фото: GettyImages

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Комендантского часа в Чили, который объявили для сдерживания распространения COVID-19, придерживаются не все. Отсутствие людей и автомобилей на улицах побуждает диких животных свободно заходить в города. Недавно на улицах прибрежного города местные заметили морского слона, который заблудился после того, как его выбросило на берег.

Инцидент произошел в городе Пуэрто-Сиснес, расположенном в 1 тыс. 500 км от столицы. Об этом пишет The Guardian.

Морскому слону, который ночью гулял по улицам города, местные жители и военные помогли добраться обратно. Они натянули черный брезент и направляли животное к воде.

Я никогда не видела их так близко — и тем более в центре города. Мы видим этих животных довольно далеко в море и потому мало о них знаем. Вы не знаете, опасны ли они, могут ли на кого-то напасть. Но мы увидели, что животное испугалось, — рассказала одна из местных.

Хосе Муньос, сержант чилийского флота, сказал, что тюлень прошел немало кварталов до того, как его вернули в море.

Мы будем проводить постоянное патрулирование, чтобы [животное] не вернулась и во избежание несчастных случаев, — добавил Муньос.



Морские слоны, которые встречаются в субантарктических и антарктических водах, являются самыми большими представителями семейства тюленей. Самцы тюленей могут достигать шести метров и весить до четырех тонн.

Напомним, что коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, угрожает не только людям. Ученые проанализировали геном 410 различных видов позвоночных животных (птиц, рыб, земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих), чтобы оценить, насколько они уязвимы к коронавирусу.