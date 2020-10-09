Нобелевскую премию мира-2020 присудили за борьбу с голодом в мире

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ООН отметили Нобелевской премией мира 2020 года. В Осло 9 октября объявили лауреата престижной награды за содействие миру на планете.

Нобелевский комитет отметил премией Всемирную продовольственную программу ООН — за борьбу с голодом в мире.

Всемирная продовольственная программа ежедневно способствует продвижению сотрудничества стран. Именно так отмечал в завещании Альфред Нобель. Специализированное агентство ООН — это современная версия мирных конгрессов, которой Нобелевский комитет обязан способствовать, — отметили в комитете.

Комитет объяснил, что продовольственная программа ООН получила премию за усилия в борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий для мира в районах, пострадавших в результате конфликтов, а также по предотвращению использования голода как оружия войны и конфликтов.

Всемирная продовольственная программа является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая занимается борьбой с голодом. Она оказала помощь в 2019 году 100 млн человек в 88 странах.

В Нобелевском комитете заявили, что пандемия коронавируса способствовала значительному росту числа жертв голода в мире, поэтому в ООН резко увеличили усилия в этом направлении.

В 2019 году Нобелевскую премию мира присудили премьеру Эфиопии за прекращение двадцатилетней войны в регионе.