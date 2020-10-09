Переговоры советников «нормандской четверки» анонсировал Ермак — нормандский формат

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Дату переговоров советников «нормандской четверки» назвал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House. По словам главы ОПУ, Украина больше остальных заинтересована в скорейшем проведении следующей встречи лидеров стран «нормандского формата».

Ермак анонсировал переговоры политических советников канцлера Германии и президентов Франции, Украины и России в формате видеоконференции на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения, — сказал Ермак.

По его словам, стремление Киева в части нормандских переговоров поддерживает Берлин и Париж.

Напомним, ранее Ермак рассказал о дипломатической игре РФ в «нормандском формате».

«Нормандская четверка» или «нормандский формат» — дипломатическая группа высокопоставленных представителей Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на востоке Украины. Первая встреча «нормандской четверки» состоялась 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников. Тогда президенты и представители МИД Украины, Германии, Франции и РФ обсуждали последствия противостояния на Донбассе и влияние кризиса на украинскую экономику.

11 февраля 2015 года на встрече президентов стран «нормандской четверки» в Минске, которая продлилась 17 часов, была принята Декларация по Донбассу и разработаны шаги по имплементации минского соглашения.