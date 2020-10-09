Виталий Кличко, скриншот видео

https://racurs.ua/n144922-klichko-zayavil-o-trevojnoy-situacii-s-koronavirusom-v-kieve-infografika.html

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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 8 октября, зафиксированы 567 случаев этого заболевания. В частности, заболели 29 медиков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом во время видеобрифинга.

«Ситуация с распространением коронавируса тревожная. Без преувеличения. В столице впервые такое количество больных за сутки», — подчеркнул мэр Киева.

Среди новых случаев заболевания:

330 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;

11 девочек в возрасте от шести до 17 лет;

202 мужчины в возрасте от 19 до 83 лет;

24 мальчика в возрасте от одного до 17 лет.

78 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации, — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что сейчас 1 тыс. 675 больных COVID-19 лечатся в стационарах медучреждений столицы, из них 36 — дети.

В частности:

388 пациентов находятся в тяжелом состоянии;

527 больных получают кислородную поддержку;

46 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Еще у 140 госпитализированных — подозрение на коронавирус.

Больше всего случаев коронавируса за 8 октября зафиксировали в таких районах Киева:

Деснянском — 117 случаев;

Оболонском — 83 случая;

Днепровском — 71 случай.

Всего за время эпидемии коронавируса в Киеве:

выявили 26 тыс. 463 случаев COVID-19;

выздоровели 9 тыс. 411 человек;

умерли 463 больных.

Напомним, в целом в Украине эпидемия коронавируса по результатам 8 октября установила новый печальный рекорд.