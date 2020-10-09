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Виталий Кличко, скриншот видео

Кличко заявил о «тревожной ситуации» с коронавирусом в Киеве (ИНФОГРАФИКА)

9 окт 2020, 12:40
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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 8 октября, зафиксированы 567 случаев этого заболевания. В частности, заболели 29 медиков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом во время видеобрифинга.

«Ситуация с распространением коронавируса тревожная. Без преувеличения. В столице впервые такое количество больных за сутки», — подчеркнул мэр Киева.

Среди новых случаев заболевания:

  • 330 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;
  • 11 девочек в возрасте от шести до 17 лет;
  • 202 мужчины в возрасте от 19 до 83 лет;
  • 24 мальчика в возрасте от одного до 17 лет.

78 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации, — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что сейчас 1 тыс. 675 больных COVID-19 лечатся в стационарах медучреждений столицы, из них 36 — дети.

В частности:

  • 388 пациентов находятся в тяжелом состоянии;
  • 527 больных получают кислородную поддержку;
  • 46 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Еще у 140 госпитализированных — подозрение на коронавирус.

Больше всего случаев коронавируса за 8 октября зафиксировали в таких районах Киева:

  • Деснянском — 117 случаев;
  • Оболонском — 83 случая;
  • Днепровском — 71 случай.

Всего за время эпидемии коронавируса в Киеве:


  • выявили 26 тыс. 463 случаев COVID-19;
  • выздоровели 9 тыс. 411 человек;
  • умерли 463 больных.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, в целом в Украине эпидемия коронавируса по результатам 8 октября установила новый печальный рекорд.

Источник: Ракурс


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