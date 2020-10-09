Кличко заявил о «тревожной ситуации» с коронавирусом в Киеве (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n144922-klichko-zayavil-o-trevojnoy-situacii-s-koronavirusom-v-kieve-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 8 октября, зафиксированы 567 случаев этого заболевания. В частности, заболели 29 медиков.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом во время видеобрифинга.
«Ситуация с распространением коронавируса тревожная. Без преувеличения. В столице впервые такое количество больных за сутки», — подчеркнул мэр Киева.
Среди новых случаев заболевания:
- 330 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;
- 11 девочек в возрасте от шести до 17 лет;
- 202 мужчины в возрасте от 19 до 83 лет;
- 24 мальчика в возрасте от одного до 17 лет.
78 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.
Увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации, — подчеркнул Кличко.
Мэр Киева отметил, что сейчас 1 тыс. 675 больных COVID-19 лечатся в стационарах медучреждений столицы, из них 36 — дети.
В частности:
- 388 пациентов находятся в тяжелом состоянии;
- 527 больных получают кислородную поддержку;
- 46 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Еще у 140 госпитализированных — подозрение на коронавирус.
Больше всего случаев коронавируса за 8 октября зафиксировали в таких районах Киева:
- Деснянском — 117 случаев;
- Оболонском — 83 случая;
- Днепровском — 71 случай.
Всего за время эпидемии коронавируса в Киеве:
- выявили 26 тыс. 463 случаев COVID-19;
- выздоровели 9 тыс. 411 человек;
- умерли 463 больных.
Напомним, в целом в Украине эпидемия коронавируса по результатам 8 октября установила новый печальный рекорд.