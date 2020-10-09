НСЗУ викрила Степанова на COVID-брехні

https://racurs.ua/ua/n144924-nszu-vykryla-stepanova-na-covid-brehni.html

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Вартість лікування одного пацієнта з коронавірусною інфекцією, яку озвучує Національна служба здоров’я України і міністр охорони здоров’я Максим Степанов різниться у понад 20 тис. грн.

У Національній службі здоров’я України розповіли, що держава виділяє на лікування в стаціонарі одного COVID-пацієнта в середньому 20 тис. грн. Таку суму назвав виконуючий обов’язки очільника НСЗУ Андрій Віленський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

В наших закладах охорони здоров’я у середньому на одного пацієнта з COVID було виділено від 40 тис. грн у перший місяць, коли ми зрозуміли, що треба законтрактувати заклади. Зараз на одного пацієнта витрачається в середньому 20 тис. грн, не враховуючи коштів, які заклади отримали від місцевої влади, — зазначив Віленський.

За його словами, тарифом передбачено, що середні витрати на добу на забезпечення медикаментами та розхідними матеріалами можуть складати 5 тис. грн на одного пацієнта, який перебуває у відділенні інтенсивної терапії в умовах стаціонару, і 900 грн — на пацієнта, який перебуває в палаті неінтесивного відділення.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов також озвучив суму, яку МОЗ перенаправляє у медичні заклади на лікування хворих з COVID-19. За його словами, лікування одного пацієнта з важким перебігом хвороби коштує від 45 тис. грн.

Водночас заступник Степанова Віктор Ляшко розповів, що Кабмін перепрофілював 15 млрд грн для Національної служби здоров’я України на окремий «коронавірусний» пакет. З нього профінансовано екстрену медичну допомогу — 1,3 млрд грн отримали лікарні, а також стаціонарну медичну допомогу — 2,41 млрд грн. Стаціонарна медична допомога включає доплату медичній бригаді лікарні та кошти на покриття препаратів для лікування COVID-19 (антибіотики та іншу симптоматичну терапію) і кисень.