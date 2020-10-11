Під час протестних акцій у Білорусі, фото: TUT.by

https://racurs.ua/ua/n145001-vodomety-z-farbou-ta-svitloshumovi-granaty-zastosuvaly-sylovyky-proty-mitynguvalnykiv-u-bilorusi.html

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Протести в Білорусі, спровоковані президентськими виборами, які відбулися 9 серпня, тривають вже два місці.

У столиці Білорусі Мінську сьогодні, 11 жовтня, відбувся протестний «Марш гордості». Мітингувальників силовики розганяли за допомогою водомета із пофарбованою в жовтий колір водою, повідомляє видання Tut.by.

Відповідний водомет було помічено на перетині проспекту Переможців і вулиці Немига.

Також очевидці повідомляють, що в людей силовики відбирали парасольки, попри те, що йшов дощ.

Крім того, біля стели «Мінськ — місто-герой» відбулося жорстке протистояння мітингувальників з ОМОНом, під час якого силовики застосовували світлошумові гранати і газ з балончиків.

У соцмережах повідомляється, що невідомі затримали кількох волонтерів Червоного Хреста, які допомогли постраждалим під час жорстокого розгону мітингувальників біля стели.

У МВС Білорусі агентству «Інтерфакс-Захід» згодом підтвердили, що дійсно використовували водомет в районі вулиці Немига в Мінську та світлошумові гранати для розгону мітингувальників.

Нагадаємо, у Білорусі сьогодні затримали близько 30 журналістів.