Во время протестных акций в Беларуси, фото: TUT.by

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Протесты в Беларуси, спровоцированные президентскими выборами, которые состоялись 9 августа, продолжаются уже два месяца.

В столице Беларуси Минске сегодня, 11 октября, состоялся протестный «Марш гордости». Митингующих силовики разгоняли с помощью водомета с окрашенной в желтый цвет водой, сообщает издание Tut.by.

Соответствующий водомет было замечено на пересечении проспекта Победителей и улицы Немига.

Также очевидцы сообщают, что у людей силовики отбирали зонтики, несмотря на то, что шел дождь.

Кроме того, у стелы «Минск — город-герой» состоялось жесткое противостояние митингующих с ОМОНом, во время которого силовики применяли светошумовые гранаты и газ из баллончиков.

В соцсетях сообщается, что неизвестные задержали нескольких волонтеров Красного Креста, которые помогли пострадавшим во время жестокого разгона митингующих возле стелы.

В МВД Беларуси агентству «Интерфакс-Запад» впоследствии подтвердили, что действительно использовали водомет в районе улицы Немига в Минске и светошумовые гранаты для разгона митингующих.

Напомним, в Беларуси сегодня задержали около 30 журналистов.