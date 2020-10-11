Ракурсhttps://racurs.ua/
В Беларуси продолжают задерживать журналистов, фото: «Наша Ніва»
Около 30 журналистов задержали во время протестов в Беларусиhttps://racurs.ua/n145000-okolo-30-jurnalistov-zaderjali-vo-vremya-protestov-v-belarusi.htmlРакурс
Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются.
В Беларуси сегодня, 11 октября, задержали около 30 журналистов, сообщает издание TUT.by.
Большинство случаев задержания журналистов зафиксировали в столице Беларуси Минске. В частности, российское агентство ТАСС сообщало о задержании четырех своих журналистов, который впоследствии отпустили.
Кроме того, несколько журналистов задержали в Витебске, Гродно, Могилеве и Бресте.
Задержанных в Минске журналистов отправляли в Октябрьское райотделение милиции. В 16.56 их начали отпускать.
Отмечается, что по состоянию на 17.00 в райотделе еще находились 13 журналистов.
Белорусский правозащитный центр «Вясна» опубликовал имена уже 162 задержанных сегодня на протестных акциях человек.
Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются уже два месяца. Митингующие считают результаты президентских выборов, которые состоялись 9 августа, сфальсифицированными в пользу многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко, а настоящим победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.
Напомним, 11 октября в Минске проходит акция протеста «Марш гордости».
.