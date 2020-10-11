В Беларуси продолжают задерживать журналистов, фото: «Наша Ніва»

https://racurs.ua/n145000-okolo-30-jurnalistov-zaderjali-vo-vremya-protestov-v-belarusi.html

Ракурс

Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются.

В Беларуси сегодня, 11 октября, задержали около 30 журналистов, сообщает издание TUT.by.

Большинство случаев задержания журналистов зафиксировали в столице Беларуси Минске. В частности, российское агентство ТАСС сообщало о задержании четырех своих журналистов, который впоследствии отпустили.

Кроме того, несколько журналистов задержали в Витебске, Гродно, Могилеве и Бресте.

Задержанных в Минске журналистов отправляли в Октябрьское райотделение милиции. В 16.56 их начали отпускать.

Отмечается, что по состоянию на 17.00 в райотделе еще находились 13 журналистов.

Белорусский правозащитный центр «Вясна» опубликовал имена уже 162 задержанных сегодня на протестных акциях человек.

Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются уже два месяца. Митингующие считают результаты президентских выборов, которые состоялись 9 августа, сфальсифицированными в пользу многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко, а настоящим победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Напомним, 11 октября в Минске проходит акция протеста «Марш гордости».