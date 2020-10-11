У Білорусі продовжують затримувати журналістів, фото: «Наша Ніва»

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Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, тривають.

У Білорусі сьогодні, 11 жовтня, затримали близько 30 журналістів, повідомляє видання TUT. by.

Більшість випадків затримання журналістів зафіксовано в столиці Білорусі Мінську. Зокрема, російське агентство ТАСС повідомляло про затримання чотирьох своїх журналістів, який згодом відпустили.

Крім того, кількох журналістів затримали у Вітебську, Гродно, Могилеві та Бресті.

Затриманих у Мінську журналістів відправляли до Жовтневого райвідділку міліції. О 16.56 їх почали відпускати.

Зазначається, що станом на 17.00 у райвідділку ще перебували 13 журналістів.

Білоруський правозахисний центр «Вясна» опублікував імена вже загалом 162 затриманих сьогодні на протестних акціях осіб.

Масові протестні акції в Білорусі тривають вже два місяці. Мітингувальники вважають результати президентських виборів, які відбулися 9 серпня, сфальсифікованими на користь багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка, а справжнім переможцем — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Нагадаємо, 11 жовтня в Мінську відбувається акція протесту «Марш гордості».