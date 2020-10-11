Протести в Мінську. Фото: ntv.ru

https://racurs.ua/ua/n144995-zatrymannya-aktyvistiv-pochalysya-pered-mityngom-u-minsku-video.html

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Акція протесту «Марш гордості» 11 жовтня відбудеться у Мінську.

Перед початком протесту силовики почали затримувати демонстрантів. Чотирьох журналістів схопили на проспекті Переможців. Представників БелаПАН, «Новага Час», ТАСС повезли в поліцейський відділок нібито для перевірки документів. Про це повідомляє видання TYT.by.

Крім того, людей обшукують та затримують біля стели Незалежності та кінотеатру «Москва». Силовики скинули одного активістів з велосипеда та відвели його в мікроавтобус.

Також 11 жовтня в столиці Білорусі закрили п’ять станцій метро «Купалівська», «Жовтнева», «Неміга», «Площа Перемоги» та «Площа Леніна».

Нагадаємо, 5 жовтня у Мінську відбувся мітинг пенсіонерів, які вимагали проведення чесних виборів у Білорусі та звільнення затриманих протестувальників.