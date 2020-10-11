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Ракурс
Протесты в Минске. Фото: ntv.ru

Задержания активистов начались перед митингом в Минске (ВИДЕО)

11 окт 2020, 14:58
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Акция протеста «Марш гордости» 11 октября состоится в Минске.

Перед началом протеста силовики начали задерживать демонстрантов. Четверых журналистов схватили на проспекте Победителей. Представителей БелаПАН, «Новага Время», ТАСС повезли в полицейский участок якобы для проверки документов. Об этом сообщает издание TYT.by.

Кроме того, людей обыскивают и задерживают у стелы Независимости и кинотеатра «Москва». Силовики сбросили одного активистов с велосипеда и отвели его в микроавтобус.

Также 11 октября в столице Беларуси закрыли пять станций метро «Купаловская», «Октябрьская», «Немига», «Площадь Победы» и «Площадь Ленина».


Напомним, 5 октября в Минске состоялся митинг пенсионеров, которые требовали проведения честных выборов в Беларуси и освобождения задержанных протестующих.

Источник: Ракурс


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