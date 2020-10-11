Доступные продукты для похудения без диет назвали в Китае. Фото: depositphoto

https://racurs.ua/n144994-dostupnye-produkty-dlya-pohudeniya-bez-diet-nazvali-v-kitae.html

Ракурс

Доступные продукты, которые помогают похудеть без диет, назвали китайские диетологи.

В списке всего три вида продуктов, которые обязательно должны быть у рационе человека, стремящегося похудеть. На первом месте оказались огурцы. Этот овощ ускоряет сжигание жиров, утоляет голод и не является калорийными. Об этом 11 октября сообщает портал Sohu.

На второй позиции расположилась брокколи, которая ускоряет кровообращение и при этом является питательным продуктом. Также для похудения рекомендуют есть овсяные хлопья, поскольку они не только снижают аппетит, но и вызывают чувство насыщения.

Кроме того, овсянка богата полезными веществами, поэтому овсяная каша очищает кишечник. Таким образом человек худеет, не прибегая к диетам.

Напомним, американские ученые установили, что новомодная диета ограниченного по времени питания, предполагающая интервальное голодание, оказалась не такой эффективной, как ожидалось. Выяснилось, что этот метод не помогает больше похудеть, чем прием пищи в течение дня.