Эксперименты с цифровой валютой проведет банк Японии. Фото: galfinance.info

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Банк Японии заявил о намерении провести эксперименты с цифровой валютой в начале следующего финансового года.

Семь основных центральных банков согласились с тем, что введение цифровых валют не должно подрывать стабильность цен или денежных систем. При этом пока не планируют выпускать такую валюту. Такое решения банкиры приняли в пятницу, 9 октября. Об этом сообщил Банк Японии, передает агентство NHK.

На первом этапе планируют протестировать основные функции цифровой валюты, в том числе способы ее выпуска и обращения. Технические эксперименты проведут во время второго этапа. Существует вероятность, что после этого дадут зеленый свет пилотной программе с участием поставщиков платежных услуг и пользователей.

Как пишет издание, Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США присоединились к соглашению с Банком Японии.

Напомним, в августе стоимость основной и самой популярной криптовалюты мира Bitcoin. Стоимость одного биткоина 2 августа впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тыс. долл. Финансовые специалисты не исключают, что Bitcoin может вырасти до почти 14 тыс. долл.