Експерименти з цифровою валютою проведе банк Японії. Фото: galfinance.info

https://racurs.ua/ua/n144993-eksperymenty-z-cyfrovou-valutou-anonsuvala-yaponiya.html

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Банк Японії заявив про намір провести експерименти з цифровою валютою на початку наступного фінансового року.

Сім основних центральних банків погодилися з тим, що введення цифрових валют не повинно підривати стабільність цін або грошових систем. При цьому поки не планують випускати таку валюту. Такого рішення банкіри досягли у п’ятницю, 9 жовтня. Про це повідомив Банк Японії, передає агентство NHK.

На першому етапі планують протестувати основні функції цифрової валюти, в тому числі способи її випуску та обігу. Технічні експерименти проведуть під час другого етапу. Існує ймовірність, що після цього дадуть зелене світло пілотній програмі за участю постачальників платіжних послуг та користувачів.

Як пише видання, Європейський центральний банк і Федеральна резервна система США приєдналися до угоди з Банком Японії.

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