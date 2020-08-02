Криптовалюта біткоїн подорожчала.

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Ракурс

Bitcoin (Біткоїн), основна і найпопулярніша криптовалюта світу, на очах зростає у ціні.

Вартість одного біткоїна у неділю, 2 серпня, вперше з серпня 2019 року досягла позначки в 12 тис. дол. О 7.40 на сайті CoinMarketCap вартість криптовалюти склала понад 11 тис. 922 дол. Таким чином, портал, що вираховує середню ціну біткоїна по 20 різних веб-сайтах, зафіксував зростання ціни на 4,59 відсотки.

А за даними біржі Finance, після 8.00 криптовалюта досягала максимального значення в понад 12 тис. 123 доларів.

Станом на 10.00 вартість біткоїну на сайті CoinMarketCap вказується у 11 тис. 277 дол., а біржа Finance оцінила найпопулярнішу криптовалюту у 11 тис. 289 дол.

Як відомо, фінансові фахівці не виключають, що Bitcoin найближчим часом може зрости до 13 тис. 800 дол.

Нагадаємо, 29 липня Bitcoin раптово подорожчав майже на 20 відсотків і його ціна становила понад 11 тис. дол. Упродовж останніх місяців вартість біткоїну коливалась між 9 тис. дол. та 10 тис. дол. Bitcoin почав набирати в ціні після того, як Федеральне агентство з контролю діяльності банків дозволило американським банкам зберігати криптовалюту клієнтів.