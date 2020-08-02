Криптовалюта биткоин подорожала.

https://racurs.ua/n141928-stoimost-bitcoin-vpervye-za-god-prevysila-12-tys-doll-infografika.html

Ракурс

Bitcoin (биткоин), основная и самая популярная криптовалюта мира, на глазах растет в цене.

Стоимость одного биткоина в воскресенье, 2 августа, впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тыс. долл. В 7.40 на сайте CoinMarketCap стоимость криптовалюты составила более 11 тыс. 922 долл. Таким образом, портал, высчитывает среднюю цену биткоина по 20 разных веб-сайтах, зафиксировал рост цены на 4,59 процента.

А по данным биржи Finance, после 8.00 криптовалюта достигала максимального значения в более 12 тыс. 123 долларов.

По состоянию на 10.00 стоимость біткоїну на сайте CoinMarketCap указывается в 11 тыс. 277 дол., а биржа Finance оценила самую популярную криптовалюту в 11 тыс. 289 дол.

Как известно, финансовые специалисты не исключают, что Bitcoin в ближайшее время может вырасти до 13 тыс. 800 долл.

Напомним, 29 июля Bitcoin внезапно подорожал почти на 20 процентов и его цена составляла более 11 тыс. долл. В течение последних месяцев стоимость биткоина колебалась между 9 тыс. долл. и 10 тыс. долл. Bitcoin начал набирать в цене после того, как Федеральное агентство по контролю деятельности банков позволило американским банкам хранить криптовалюту клиентов.