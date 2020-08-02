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Ракурс
Криптовалюта биткоин подорожала.

Стоимость Bitcoin впервые за год превысила 12 тыс. долл. (ИНФОГРАФИКА)

2 авг 2020, 10:16
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Bitcoin (биткоин), основная и самая популярная криптовалюта мира, на глазах растет в цене.

Стоимость одного биткоина в воскресенье, 2 августа, впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тыс. долл. В 7.40 на сайте CoinMarketCap стоимость криптовалюты составила более 11 тыс. 922 долл. Таким образом, портал, высчитывает среднюю цену биткоина по 20 разных веб-сайтах, зафиксировал рост цены на 4,59 процента.

А по данным биржи Finance, после 8.00 криптовалюта достигала максимального значения в более 12 тыс. 123 долларов.

По состоянию на 10.00 стоимость біткоїну на сайте CoinMarketCap указывается в 11 тыс. 277 дол., а биржа Finance оценила самую популярную криптовалюту в 11 тыс. 289 дол.

Как известно, финансовые специалисты не исключают, что Bitcoin в ближайшее время может вырасти до 13 тыс. 800 долл.

Стоимость Bitcoin на 2 августа. Инфографика: CoinMarketCa


Стоимость Bitcoin на 2 августа. Инфографика: Finance

Напомним, 29 июля Bitcoin внезапно подорожал почти на 20 процентов и его цена составляла более 11 тыс. долл. В течение последних месяцев стоимость биткоина колебалась между 9 тыс. долл. и 10 тыс. долл. Bitcoin начал набирать в цене после того, как Федеральное агентство по контролю деятельности банков позволило американским банкам хранить криптовалюту клиентов.

Источник: Ракурс


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