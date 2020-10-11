На поліцейський відділок напали у Франції. Фото: tk.media

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Ракурс

Напад невідомих на комісаріат поліції стався у Франції.

Інцидент стався у комуні Шампіньї-сюр-Марн. Близько 40 осіб, озброєних арматурою та піротехнікою, намагалися проникнути в будівлю. На момент нападу на вулиці були двоє правоохоронців, але вони встигли забігти у відділок. Про це 11 жовтня в ефірі телеканалу CNews заявив мер комуни Лоран Жан.

Близько 10 хвилин нападники обстрілювали комісаріат феєрверками, іскри від яких розліталися навкруги. Внаслідок нападу були розбиті вікна та скло вхідних дверей, також згоріли кілька машин на парковці перед будівлею. Ніхто з поліцейських не постраждав.

За словами мера, напад може бути зведенням рахунків на тлі недавнього інциденту з наїздом автомобіля на скутер, в якому звинуватили правоохоронців.

Зазначається, що напад на цей відділок стається не вперше — схожий інцидент стався в кінці квітня. Правоохоронці розслідують напад, але поки на слід підозрюваних не вдалося вийти.

Нагадаємо, у грудні 2019 року у Франції невідомий зловмисник із ножем накинувся на поліцейський патруль. Інцидент стався неподалік Парижа в діловому кварталі Дефанс Правоохоронцям довелося стріляти у нападника.