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Синтетичну шкіру із звичайних грибів розробили австрійські вчені. Фото: parmanews.ru

Штучну шкіру із грибів розробили австрійські вчені

11 жов 2020, 12:28
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Синтетичну шкіру із звичайних грибів розробили науковці.

Шкіряний матеріал з екологічно чистого матеріалу створили фахівці з Віденського університету. Для її створення вирощені гриби піддали фізичній та хімічній обробці. Такий матеріал за властивостями і ззовні схожий на справжню шкіру. Про це повідомляє Al Mayadeen.

Автори розробки пропонують почати випускати таку шкіру в промислових об'ємах. Однак головна проблема цього матеріалу в отриманні грибної шкіри потрібної товщини, кольору і механічних властивостей.


На думку дослідників, шкіра із грибів буде популярною серед любителів екології. Як відомо, традиційний синтетичний замінник шкіри виробляється з полімеру, який останнім часом викликає все більше питань з точки зору охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо, науковці з Університету Пердью розробили інноваційний пластир для лікування раку шкіри. Цей пластир містить мініатюрні голки, що дозволяє безболісно доставляти ліки через шкіру для лікування раку.


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