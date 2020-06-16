Американські вчені створили пластир для лікування раку, фото:

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Рак шкіри потребує складного лікування, зокрема хіміотерапії, яка супроводжується токсичністю та іншими побічними ефектами.

Зменшити побічні ефекти дозволяє місцева хіміотерапія, однак її широке застосування обмежується як болісним розміром мікроголки, так і високою швидкістю розчинювання лікарських речовин. Учені з Університету Пердью (США) розробили інноваційний пластир, покликаний вирішити цю проблему, повідомляє видання EurekAlert.

Цей пластир містить мініатюрні голки, що дозволяє безболісно доставляти ліки через шкіру для лікування раку, зазначають дослідники.

Унікальність цього пластиру полягає в тому, що він повністю розчиняється рідинами організму — субстрат пластиру розчиняється протягом однієї хвилини після введення голок в шкіру, після чого відбувається поступове розчинення голок всередині тканин, — наголошують учені.

Ці наноголки біосумісні. Вони повністю розсмоктуються в організмі протягом декількох місяців без негативних побічних ефектів.

За словами дослідників, це поступове повільне розчинення наноелементів дозволяє забезпечити тривалу і стійку доставку терапевтичних засобів для лікування раку.

Наноголки кріпляться до тонкої, гнучкої та водорозчинної медичної плівки. Вона може щільно прилягати до поверхні шкіри під час вставки наноголок, після чого швидко і повністю розчиняється протягом хвилини.

Нагадаємо, австралійські вчені навчилися виявляти меланому (рак шкіри) за аналізом крові.