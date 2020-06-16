Американские ученые создали пластырь для лечения рака

https://racurs.ua/n139828-uchenye-sozdali-nanotehnologicheskiy-plastyr-dlya-lecheniya-raka-koji.html

Ракурс

Рак кожи требует сложного лечения, в частности химиотерапии, которая сопровождается токсичностью и другими побочными эффектами.

Уменьшить побочные эффекты позволяет местная химиотерапия, однако ее широкое применение ограничивается как болезненным размером микроиглы, так и высокой скоростью растворения лекарственных веществ. Ученые из Университета Пердью (США) разработали инновационный пластырь, призванный решить эту проблему, сообщает издание EurekAlert.

Этот пластырь содержит миниатюрные иглы, что позволяет безболезненно доставлять лекарства через кожу для лечения рака, отмечают исследователи.

Уникальность этого пластыря состоит в том, что он полностью растворяется жидкостями организма — субстрат пластыря растворяется в течение одной минуты после введения игл в кожу, после чего происходит постепенное растворение игл внутри тканей, — отмечают ученые.

Эти наноиглы биосовместимые. Они созданы полностью рассасываются в организме в течение нескольких месяцев без негативных побочных эффектов.

По словам исследователей, это постепенное медленное растворение наноэлементов позволяет обеспечить длительную и устойчивую доставку терапевтических средств для лечения рака.

Наноиглы крепятся к тонкой, гибкой и водорастворимой медицинской пленке. Она может плотно прилегать к поверхности кожи во время вставки наноиголок, после чего быстро и полностью растворяется в течение минуты.

Напомним, австралийские ученые научились выявлять меланому (рак кожи) по анализу крови.