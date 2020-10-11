Синтетическую кожу из обычных грибов разработали австрийские ученые. Фото: parmanews.ru

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Синтетическую кожу из обычных грибов разработали ученые.

Кожаный материал из экологически чистого материала создали специалисты из Венского университета. Для ее создания выращенные грибы подвергли физической и химической обработке. Такой материал по свойствам и внешне похож на настоящую кожу. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Авторы разработки предлагают начать выпускать такую кожу в промышленных объемах. Однако главная проблема этого материала в получении грибной кожи нужной толщины, цвета и механических свойств.

По мнению исследователей, кожа из грибов будет популярной среди любителей экологии. Как известно, традиционный синтетический заменитель кожи производится из полимера, который в последнее время вызывает все больше вопросов с точки зрения охраны окружающей среды.

Напомним, ученые из Университета Пердью разработали инновационный пластырь для лечения рака кожи. Этот пластырь содержит миниатюрные иглы, что позволяет безболезненно доставлять лекарства через кожу для лечения рака.