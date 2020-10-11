На полицейский участок напали во Франции. Фото: tk.media

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Ракурс

Нападение неизвестных на комиссариат полиции произошло во Франции.

Инцидент произошел в коммуне Шампиньи-сюр-Марн. Около 40 человек, вооруженных арматурой и пиротехникой, пытались проникнуть в здание. На момент нападения на улице были два правоохранителя, но они успели забежать в участок. Об этом 11 октября в эфире телеканала CNews заявил мэр коммуны Лоран Жан.

Около 10 минут нападавшие обстреливали комиссариат фейерверками, искры от которых разлетались вокруг. В результате нападения были разбиты окна и стекла входной двери, также сгорели несколько машин на парковке перед зданием. Никто из полицейских не пострадал.

По словам мэра, нападение может быть сведением счетов на фоне недавнего инцидента с наездом автомобиля на скутер, в котором обвинили правоохранителей.

Отмечается, что нападение на этот участок происходит не впервые — похожий инцидент произошел в конце апреля. Правоохранители расследуют нападение, но пока на след подозреваемых не удалось выйти.

Напомним, в декабре 2019 года во Франции неизвестный злоумышленник с ножом набросился на полицейский патруль. Инцидент произошел недалеко от Парижа в деловом квартале Дефанс правоохранителям пришлось стрелять в нападавшего.