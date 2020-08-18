Вздутие живота. Фото: Pixabay

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Вздутие живота — очень неприятная проблема, спровоцированная газами в кишечнике. Кроме медикаментов, избавиться от нее могут помочь подручные средства, которые действуют гораздо мягче. Домашние средства для избавления от кишечных газов включают прием пробиотиков, упражнения, использование капсул с маслом перечной мяты и нагревание.

Вздутие живота — неприятное явление

Кишечные газы появляются, когда частично переваренные продукты ферментируются в толстом кишечнике и образуют пузырьки воздуха, которые выходят в виде газа. Газы — это нормальная часть функционирования пищеварительной системы. Фактически, у большинства людей газы выделяются около 14 раз в день. Но в некоторых случаях в кишечнике может накапливаться слишком много газов, и это провоцирует вздутие живота или спазмы в желудке.

В большинстве случаев газы проходят без особого лечения, но если вы ищете средство для более быстрого облегчения ситуации, есть несколько методов, которые можно попробовать применить в домашних условиях, чтобы облегчить симптомы.

Причина появления газов

Газ попадает в пищеварительную систему тремя основными путями:

Основное пищеварение: газы образуются, когда бактерии, живущие в толстом кишечнике, расщепляют определенные продукты. Углеводы, в частности, расщепляются дольше и могут попасть в толстую кишку, не перевариваясь полностью. Эти частично переваренные продукты находятся в толстом кишечнике и проходят процесс ферментации, в результате чего образуются пузырьки воздуха, которые выходят в виде газа. Проглатывание воздуха: газ также может попасть в пищеварительный тракт, когда вы глотаете воздух во время еды и питья. Вы можете проглотить даже больше воздуха, чем обычно, когда жуете жевательную резинку, пьете газированные напитки или курите. Пищевая непереносимость: проблемы с газом могут возникать, если вы страдаете от какой-то пищевой непереносимости. По словам Кайла Сталлера, доктора медицины, директора лаборатории моторики желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в Массачусетской больнице общего профиля и Гарвардской медицинской школе, такой причиной чаще всего является непереносимость лактозы. «Часть молочного сахара не всасывается кишечником полностью, поэтому бактерии с радостью используют его для производства газов», — объясняет медик.

В некоторых случаях газы выходят из кишечной системы без проблем, но если вздутие живота или газы доставляют дискомфорт, вы можете попробовать один из следующих методов для облегчения ситуации.

Принимайте пробиотики

Пробиотики помогают уменьшить газообразование и облегчить дискомфорт в желудке из-за избытка газов. Хотя не все пробиотики одинаково полезны.

«Существует так много разных типов пробиотиков, что бывает сложно определить правильный продукт для конкретного человека», — говорит Сталлер. Однако исследования показывают, что штамм бактерий Bifidobacterium может быть особо полезным в подобных случаях.

В небольшом исследовании, опубликованном в 2020 году в журнале Nutrients, исследователи протестировали пробиотики на 63 здоровых людях. В течение первых трех дней участники придерживались диеты с высоким содержанием клетчатки, чтобы вызвать газообразование. Затем в течение следующих 28 дней они добавляли полстакана пробиотического молочного продукта, содержащего Bifidobacterium animalis, два раза в день к своей обычной диете. Затем они возвращались к той же специальной диете с высоким содержанием клетчатки в течение трех дней до конца исследования.

Результаты показали, что после четырех недель приема пробиотической добавки у участников эксперимента наблюдалась гораздо менее серьезная реакция на диету с высоким содержанием клетчатки, они меньше страдали от вздутия живота и реже выделяли газы в течение дня.

Стеллар согласен с тем, что для людей, желающих избавиться от избыточного газа, пробиотики, содержащие Bifidobacterium, вероятно, будут наиболее эффективными.

Делайте упражнения

Исследования показывают, что физические упражнения могут помочь уменьшить вздутие живота. Это связано с тем, что во время упражнений кишечник стимулируется для более быстрого перемещения газов по пищеварительной системе.

Наиболее простые и эффективные упражнения, помогающие избавиться от газов:

лежа на спине, двигать ногами, как на велосипеде, по воздуху;

короткая прогулка после еды.

Определенные позы йоги могут помочь избавиться от газов и облегчить симптомы.

Поза ребенка: встаньте на колени на пол так, чтобы большие пальцы ног соприкасались позади вас, а колени были на ширине плеч. Сядьте на пятки и наклонитесь вперед, позволяя голове опуститься. Вытяните руки вперед и положите их на пол.

Поворот сидя: сядьте на пол, скрестив ноги. Поднимите левую ногу над правым коленом и поставьте ступню на пол так, чтобы левое колено было направлено вверх. Осторожно поверните корпус влево и зацепите правым локтем внешнюю сторону левого колена. Повторите с противоположной стороны.

Попробуйте масло мяты перечной

Существуют доказательства того, что масло перечной мяты может облегчить такие симптомы, как запор, диарея, вздутие живота и избыток газов. Это связано с тем, что мята перечная обладает спазмолитическими свойствами — предотвращает непроизвольные сокращения мышц толстой кишки, которые могут способствовать желудочно-кишечному расстройству. В аптеке можно купить масло перечной мяты в капсулах и принимать по одной за час до еды.

Приложите к животу тепло

Существуют доказательства того, что использование грелки может помочь при болях в животе, если они вызваны кишечными газами. Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что размещение грелки с температурой 40 градусов по Цельсию на животе может облегчить боль на срок до часа. Это связано с тем, что когда организм «включает» тепловые рецепторы, некоторые из болевых рецепторов деактивируются, что работает аналогично обезболивающему. Впрочем, это только теория, но многим из нас мамы и бабушки в детстве предлагали грелку для облегчения болей в животе.

Хотя в этом исследовании не проводилась конкретная оценка интенсивности болей, вызванных вздутием живота, Сталлер говорит, что многие из его пациентов с избыточным газообразованием и вздутием живота чувствуют себя лучше, когда кладут грелку на живот.

Дискомфортные симптомы избыточного газообразования в кишечнике часто можно лечить домашними средствами. Но если у вас регулярно возникает вздутие живота или мучают газы, следует обратиться к врачу, чтобы обсудить внесение изменений в рацион и убедиться, что у симптомов нет более серьезной причины, требующей стационарного лечения.