Пищевое отравление. Фото: Pixabay

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Пищевое отравление возникает, когда вы едите или пьете что-то, зараженное вредными бактериями или вирусами. Почти каждый шестой человек в мире ежегодно сталкивается с такой проблемой, но в большинстве случаев это легкое состояние, которое проходит благодаря отдыху и употреблению большого количества воды. Однако некоторые тяжелые случаи требуют медицинской помощи.

Вот четыре наиболее распространенные бактерии, вызывающие пищевое отравление, а также способы лечения и профилактики инфекций.

Пищевое отравление — что такое кампилобактериоз?

Кампилобактерия — это вид бактерий, который обитает в кишечнике животных, особенно домашней птицы, такой, как курица и индейка. Кампилобактерию можно подхватить после употребления недоваренной домашней птицы или моллюсков, а также из грязной питьевой воды, от зараженных людей или животных. Это одна из наиболее распространенных причин пищевого отравления в мире.

Обычно первые симптомы заболевания развиваются в течение двух-пяти дней после заражения. После этого симптомы длятся от двух до десяти дней и включают в себя:

диарею, которая может быть кровавой;

рвоту;

спазмы желудка;

высокую температуру.

Как лечить кампилобактериоз?

Большинство людей с таким диагнозом выздоровеют сами, без специального лечения. Важно обеспечить больному адекватную гидратацию и поддерживать электролитный баланс в организме. Улучшение общего состояния наступает примерно через неделю.

Если спустя неделю не наступило улучшение, могут потребоваться антибиотики. Поэтому при наличии серьезных симптомов (кровавая диарея и высокая температура), а также если улучшение состояния не наступает, следует обратиться к врачу.

Как предотвратить кампилобактериальную инфекцию

Поскольку основным источником является домашняя птица, крайне важно тщательно придерживаться правил ее приготовления.

Чтобы избежать отравления кампилобактериями:

тщательно промывайте курицу или другую птицу перед приготовлением, обязательно затем вымойте руки с мылом;

убедитесь, что вы готовите домашнюю птицу при нужной температуре, не ешьте сырое мясо;

мойте любую посуду, которую вы используете для обработки сырого мяса, в горячей мыльной воде.

Пищевое отравление — что такое сальмонелла?

Сальмонелла — еще одна из самых распространенных причин пищевого отравления. Это вид бактерий, который живет в кишечнике человека и животных и может присутствовать во многих видах пищи. Сырые фрукты, овощи, яйца и все виды мяса могут быть источниками сальмонеллы.

Симптомы отравления сальмонеллой проявляются спустя 12‒72 часа после употребления загрязненной пищи и могут длиться до недели. Некоторые из наиболее распространенных симптомов сальмонеллы:

понос;

рвота;

спазмы желудка;

высокая температура.

Лечение сальмонеллы

Сальмонеллу обычно не лечат антибиотиками. Достаточно внутривенного вливания жидкости, если человек обезвожен, а также лекарства от тошноты, если больной страдает от рвоты.

Но в некоторых серьезных случаях, когда у пациентов высокая температура и сильное обезвоживание от рвоты и диареи, их лечат антибиотиками в течение недели. Антибиотики, скорее всего, будут необходимы людям с ослабленной иммунной системой или пожилым пациентам. Предпосылкой для применения антибиотиков также могут быть сильная боль в животе, вялость или другие симптомы, которые не проходят. В таком случае следует обратиться за медицинской помощью.

Как предотвратить заражение сальмонеллой

Лучший способ избежать заражения сальмонеллой — не употреблять сырого мяса и яиц. Сальмонелла также может присутствовать на фруктах и овощах, поэтому их всегда следует мыть перед едой.

Пищевое отравление — что такое кишечная палочка?

Escherichia coli — это тип бактерий, который обитает в кишечнике людей и животных и помогает переваривать пищу. Хотя некоторые штаммы кишечной палочки полезны, другие могут вызывать заболевания и даже оказаться опасными для жизни.

Кишечной палочкой можно заразиться в результате употребления загрязненных продуктов, в частности, говяжьего фарша, непастеризованного молока и свежей зелени, например, шпината и салата. Симптомы отравления кишечной палочкой обычно проявляются в течение 1‒10 дней.

Наиболее распространенные симптомы кишечной палочки:

сильная и иногда кровавая диарея;

рвота;

боль в животе.

Лечение заражения кишечной палочкой

Лечение инфекции, вызванной кишечной палочкой, обычно не требует визита к врачу и обходится без антибиотиков. Дело в том, что антибиотики могут усугубить симптомы инфекции. Причина в том, что, когда бактерии E. coli быстро отмирают, то могут выделять большое количество токсинов.

Вместо этого врачи ставят капельницу с физраствором, если больной обезвожен. Пациенты обычно выздоравливают в течение 5‒7 дней.

В некоторых случаях кишечная палочка может вызвать опасное для жизни заболевание почек — гемолитический уремический синдром (ГУС). Общими симптомами ГУС являются менее частое мочеиспускание, моча темного цвета и бледность лица. При появлении этих симптомов следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как предотвратить заражение кишечной палочкой

Чтобы избежать заражения кишечной палочкой, всегда тщательно готовьте мясо и избегайте сырого молока. Кишечная палочка также может находиться на поверхности сырых фруктов и овощей, поэтому всегда важно мыть продукты перед едой.

Пищевое отравление — что такое листерия?

Отравление листериями обычно вызывается бактериями Listeria monocytogenes. Они живут во многих средах, включая воду, почву и экскременты животных. Наиболее распространенные пути заражения листерией — это еда:

мягкие сыры, такие, как бри или квесто фреска;

мясные деликатесы или полуфабрикаты;

сырое молоко;

фрукты и овощи.

После употребления пищи, зараженной листериями, симптомы могут проявиться в течение недели, но в некоторых случаях их развитие затягивается на месяцы. Симптомы листерии, как правило, — диарея и лихорадка.

Листерия — лечение

Большинство случаев листериоза являются легкими и не требуют лечения. Обычно пациенты чувствуют себя лучше через несколько дней. Но стоит проявлять крайнюю осторожность беременным женщинам или людям с ослабленным иммунитетом.

Если вы беременны и столкнулись с листерией, следует как можно скорее пройти курс лечения антибиотиками, чтобы инфекция не повлияла на ребенка. Беременные могут страдать от усталости, лихорадки и боли в мышцах.

Как предотвратить заражение листерией

Людям из групп риска не следует употреблять никаких продуктов без термической обработки. Остальным достаточно соблюдать обычные меры предосторожности — тщательно готовить мясо и мыть руки при работе с продуктами.

Большинство случаев пищевого отравления относительно легки и обычно проходят в течение нескольких дней. Если симптомы ухудшаются или длятся дольше недели, обратитесь к врачу.