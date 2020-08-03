Харчове отруєння. Фото: Pixabay

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Харчове отруєння виникає, коли ви їсте або п'єте щось, заражене шкідливими бактеріями чи вірусами. Майже кожна шоста людина у світі щорічно стикається з такою проблемою, але в більшості випадків це легкий стан, який минає завдяки відпочинку і вживанню великої кількості води. Однак деякі важкі випадки потребують медичної допомоги.

Ось чотири найпоширеніші бактерії, що викликають харчове отруєння, а також способи лікування і профілактики інфекцій.

Харчове отруєння — що таке кампілобактеріоз?

Кампілобактерія — це вид бактерій, який живе в кишківнику тварин, особливо свійських птахів, таких, як курка та індичка. Кампілобактерію можна підхопити після вживання недовареного свійського птаха або молюсків, а також з брудної питної води, від заражених людей чи тварин. Це одна з найпоширеніших причин харчового отруєння у світі.

Зазвичай перші симптоми захворювання розвиваються протягом двох-п'яти днів після зараження. Після цього симптоми тривають від двох до десяти днів і включають в себе:

діарею, яка може бути кривавою;

блювоту;

спазми шлунку;

високу температуру.

Як лікувати кампілобактеріоз?

Більшість людей з таким діагнозом одужають самі, без спеціального лікування. Важливо забезпечити хворому адекватну гідратацію і підтримувати електролітний баланс в організмі. Поліпшення загального стану настає приблизно за тиждень.

Якщо за тиждень не настало поліпшення, можуть знадобитися антибіотики. Тому за наявності серйозних симптомів (кривава діарея і висока температура), а також якщо поліпшення стану не настає, варто звернутися до лікаря.

Як запобігти кампілобактеріальній інфекції

Оскільки основним джерелом є свійські птахи, вкрай важливо ретельно дотримуватися правил їх приготування.

Щоб уникнути отруєння кампілобактеріями:

ретельно промивайте курку або іншого птаха перед приготуванням, обов'язково потім вимийте руки з милом;

переконайтеся, що ви готуєте свійського птаха при потрібній температурі, не їжте сире м'ясо;

мийте будь-який посуд, який ви використовуєте для обробки сирого м'яса, в гарячій мильній воді.

Харчове отруєння — що таке сальмонела?

Сальмонела — ще одна з найпоширеніших причин харчового отруєння. Це вид бактерій, який живе в кишківнику людини і тварин і може бути присутнім у багатьох видах їжі. Сирі фрукти, овочі, яйця і всі види м'яса можуть бути джерелами сальмонели.

Симптоми отруєння сальмонелою проявляються через 12‒72 години після вживання забрудненої їжі і можуть тривати до тижня. Деякі з найпоширеніших симптомів сальмонели:

пронос;

блювота;

спазми шлунку;

висока температура.

Лікування сальмонели

Сальмонелу зазвичай не лікують антибіотиками. Достатньо внутрішньовенного вливання рідини, якщо людина зневоднена, а також ліків від нудоти, якщо хворий страждає від блювоти.

Але в деяких серйозних випадках, коли у пацієнтів висока температура і сильне зневоднення від блювоти і діареї, їх лікують антибіотиками протягом тижня. Антибіотики, скоріш за все, будуть необхідні людям з ослабленою імунною системою або літнім пацієнтам. Передумовою для застосування антибіотиків також можуть бути сильний біль у животі, млявість або інші симптоми, які не проходять. В такому разі варто звернутися по медичну допомогу.

Як запобігти зараженню сальмонелою

Найкращий спосіб уникнути зараження сальмонелою — не вживати сирого м'яса і яєць. Сальмонела також може бути присутня на фруктах і овочах, тому їх завжди треба мити перед їдою.

Харчове отруєння — що таке кишкова паличка?

Escherichia coli — це тип бактерій, який живе в кишківнику людей і тварин і допомагає перетравлювати їжу. Хоча деякі штами кишкової палички є корисними, інші можуть викликати захворювання і навіть виявитися небезпечними для життя.

Кишковою паличкою можна заразитися внаслідок вживання забруднених продуктів, зокрема, яловичого фаршу, непастеризованого молока і свіжої зелені, наприклад, шпинату і салату. Симптоми отруєння кишковою паличкою зазвичай проявляються протягом 1‒10 днів.

Найпоширеніші симптоми кишкової палички:

сильна й іноді кривава діарея;

блювота;

біль у животі.

Лікування зараження кишковою паличкою

Лікування інфекції, викликаної кишковою паличкою, зазвичай не потребує візиту до лікаря і обходиться без антибіотиків. Річ у тім, що антибіотики можуть погіршити симптоми інфекції. Причина в тому, що, коли бактерії E. coli швидко відмирають, то можуть виділяти велику кількість токсинів.

Замість цього лікарі ставлять крапельницю з фізрозчином, якщо хворий зневоднений. Пацієнти зазвичай одужують протягом 5‒7 днів.

У деяких випадках кишкова паличка може викликати небезпечне для життя захворювання нирок — гемолітичний уремічний синдром (ГУС). Загальними симптомами ГУС є менш часте сечовипускання, сеча темного кольору і блідість обличчя. У разі появи цих симптомів треба негайно звернутися по медичну допомогу.

Як запобігти зараженню кишковою паличкою

Щоб уникнути зараження кишковою паличкою, завжди ретельно готуйте м'ясо і уникайте сирого молока. Кишкова паличка також може міститися на поверхні сирих фруктів і овочів, тому завжди важливо мити продукти перед їдою.

Харчове отруєння — що таке лістерія?

Отруєння лістеріями зазвичай викликається бактеріями Listeria monocytogenes. Вони живуть у багатьох середовищах, включно з водою, ґрунтом і екскрементами тварин. Найпоширеніші шляхи зараження лістерією — це їжа:

м'які сири, такі, як брі або квесто фреска;

м'ясні делікатеси чи напівфабрикати;

сире молоко;

фрукти та овочі.

Після вживання їжі, зараженої лістеріями, симптоми можуть проявитися протягом тижня, але в деяких випадках їх розвиток затягується на місяці. Симптоми лістерії, як правило, — діарея і лихоманка.

Лістерія — лікування

Більшість випадків лістеріозу є легкими і не потребують лікування. Зазвичай пацієнти почуваються краще за кілька днів. Але варто проявляти особливу обережність вагітним жінкам або людям з ослабленим імунітетом.

Якщо ви вагітні і зіткнулися з лістерією, треба якомога швидше пройти курс лікування антибіотиками, щоб інфекція не вплинула на дитину. Вагітні можуть страждати від втоми, лихоманки і болю в м'язах.

Як запобігти зараженню лістерією

Людям із груп ризику не варто вживати жодних продуктів без термічної обробки. Решті достатньо дотримуватись звичайних застережних заходів — ретельно готувати м'ясо і мити руки при роботі з продуктами.

Більшість випадків харчового отруєння є відносно легкими і зазвичай минають протягом кількох днів. Якщо симптоми погіршуються або тривають довше за тиждень, зверніться до лікаря.