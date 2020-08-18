Здуття живота. Фото: Pixabay

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Здуття живота — дуже неприємна проблема, спровокована газами в кишечнику. Окрім медикаментів, позбутися її можуть допомогти підручні засоби, які діють набагато м'якше. Домашні засоби для позбавлення від кишкових газів включають прийом пробіотиків, вправи, використання капсул з маслом перцевої м'яти і нагрівання.

Здуття живота — неприємне явище

Кишкові гази з'являються, коли частково перетравлені продукти ферментуються в товстому кишечнику й утворюють пухирці повітря, які виходять у вигляді газу. Гази — це нормальна частина функціонування травної системи. Фактично, у більшості людей гази виділяються близько 14 разів на день. Але в деяких випадках в кишечнику може накопичуватися дуже багато газів, і це провокує здуття живота або спазми у шлунку.

У більшості випадків гази проходять без особливого лікування, але якщо ви шукаєте засіб для швидшого полегшення ситуації, є кілька методів, які можна спробувати застосувати в домашніх умовах, щоби полегшити симптоми.

Причина появи газів

Газ потрапляє у травну систему трьома основними шляхами:

Основне травлення: гази утворюються, коли бактерії, що живуть у товстому кишечнику, розщеплюють певні продукти. Вуглеводи, зокрема, розщеплюються довше і можуть потрапити в товсту кишку, не перетравлюючись повністю. Ці частково перетравлені продукти залишаються в товстому кишечнику і проходять процес ферментації, внаслідок чого утворюються бульбашки повітря, які виходять у вигляді газу. Проковтування повітря: газ також може потрапити у травний тракт, коли ви ковтаєте повітря під час їди і пиття. Ви можете проковтнути навіть більше повітря, ніж зазвичай, коли жуєте жувальну гумку, п'єте газовані напої або курите. Харчова непереносимість: проблеми з газом можуть виникати, якщо ви страждаєте від якоїсь харчової непереносимості. За словами Кайла Сталлера, доктора медицини, директора лабораторії моторики шлунково-кишкового тракту (ШКТ) в Массачусетській лікарні загального профілю і Гарвардській медичній школі, такою причиною найчастіше є непереносимість лактози. «Частина молочного цукру не всмоктується кишечником повністю, тому бактерії з радістю використовують його для виробництва технічних газів», — пояснює медик.

У деяких випадках гази виходять з кишкової системи без проблем, але якщо здуття живота або гази спричиняють дискомфорт, ви можете спробувати один з таких методів для полегшення ситуації.

Вживайте пробіотики

Пробіотики допомагають зменшити газоутворення і полегшити дискомфорт у шлунку через надлишок газів. Хоча не всі пробіотики однаково корисні.

«Існує так багато різних типів пробіотиків, що буває складно визначити правильний продукт для конкретної людини», — каже Сталлер. Однак дослідження показують, що штам бактерій Bifidobacterium може бути особливо корисним у подібних випадках.

У невеликому дослідженні, опублікованому 2020 року в журналі Nutrients, дослідники протестували пробіотики на 63 здорових людях. Протягом перших трьох днів учасники дотримувалися дієти з високим вмістом клітковини, щоб викликати газоутворення. Потім протягом наступних 28 днів вони додавали півсклянки пробіотичного молочного продукту, що містив Bifidobacterium animalis, двічі на день до своєї звичайної дієти. Потім вони поверталися до тієї ж самої спеціальної дієти з високим вмістом клітковини протягом трьох днів до кінця дослідження.

Результати показали, що після чотирьох тижнів вживання пробіотичної добавки в учасників експерименту спостерігалася набагато менш серйозна реакція на дієту з високим вмістом клітковини, вони менше страждали від здуття живота і рідше виділяли гази протягом дня.

Стеллар згоден з тим, що для людей, які бажають позбутися надлишкового газу, пробіотики, що містять Bifidobacterium, ймовірно, будуть найефективнішими.

Робіть вправи

Дослідження показують, що фізичні вправи можуть допомогти зменшити здуття живота. Це пов'язано з тим, що під час вправ кишечник стимулюється для більш швидкого переміщення газів по травній системі.

Найпростіші та найефективніші вправи, які допомагають позбутися газів:

лежачи на спині, рухати ногами, як на велосипеді, по повітрю;

коротка прогулянка після їди.

Певні пози йоги можуть допомогти позбутися газів і полегшити симптоми.

Поза дитини: встаньте на коліна на підлогу так, щоб великі пальці ніг стикалися позаду вас, а коліна були на ширині плечей. Сядьте на п'яти і нахиліться вперед, дозволяючи голові опуститися. Витягніть руки вперед і покладіть їх на підлогу.

Поворот сидячи: сядьте на підлогу, схрестивши ноги. Підніміть ліву ногу над правим коліном і поставте ступню на підлогу так, щоб ліве коліно було спрямоване вгору. Обережно поверніть корпус вліво і зачепіть правим ліктем зовнішню сторону лівого коліна. Повторіть з протилежного боку.

Спробуйте масло м'яти перцевої

Існують докази того, що масло перцевої м'яти може полегшити такі симптоми, як запор, діарея, здуття живота і надлишок газів. Це пов'язано з тим, що м'ята перцева має спазмолітичні властивості — запобігає мимовільним скороченням м'язів товстої кишки, які можуть сприяти шлунково-кишковому розладу. В аптеці можна купити масло перцевої м'яти в капсулах і приймати по одній за годину до їди.

Прикладіть до живота тепло

Існують докази того, що використання грілки може допомогти при болях у животі, якщо вони викликані кишковими газами. Дослідники з Університетського коледжу Лондона виявили, що розміщення грілки з температурою 40 градусів за Цельсієм на животі може полегшити біль на строк до години. Це пов'язано з тим, що коли організм «вмикає» теплові рецептори, деякі з больових рецепторів деактивуються, що працює аналогічно знеболювальному. Втім, це тільки теорія, але багатьом з нас мами і бабусі в дитинстві пропонували грілку для полегшення болю в животі.

Хоча в цьому дослідженні не проводилася конкретна оцінка інтенсивності болю, викликаного здуттям живота, Сталлер каже, що багато хто з його пацієнтів з надмірним газоутворенням і здуттям живота почуваються краще, коли кладуть грілку на живіт.

Дискомфортні симптоми надлишкового газоутворення в кишечнику часто можна лікувати домашніми засобами. Але якщо у вас регулярно виникає здуття живота або мучать гази, варто звернутися до лікаря, щоб обговорити внесення змін до раціону і переконатися, що у симптомів немає більш серйозної причини, що потребує стаціонарного лікування.