Доступні продукти для схуднення без дієт назвали в Китаї. Фото: depositphoto

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Доступні продукти, які допомагають схуднути без дієт, назвали китайські дієтологи.

У списку всього три види продуктів, які обов’язково повинні бути у раціони людини, яка прагне схуднути. На першому місці виявилися огірки. Цей овоч прискорює спалювання жирів, втамовує голод та не є калорійними. Про це 11 жовтня повідомляє портал Sohu.

На другій позиції розташувалася брокколі, яка прискорює кровообіг і при цьому є поживним продуктом. Також для схуднення рекомендують їсти вівсяні пластівці, оскільки вони не лише знижують апетит, але й викликають відчуття насичення.

Крім того, вівсянка багата корисними речовинами, тому вівсяна каша очищає кишечник. Таким чином людина худне, не вдаючись до дієт.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що новомодна дієта обмеженого за часом харчування, яка передбачає інтервальне голодування, виявилася не такою ефективною, як очікувалося. З’ясувалося, що цей метод не допомагає більше схуднути, ніж прийом їжі впродовж дня.