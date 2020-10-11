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Ракурс
Оккупированный Крым столкнулся с дефицитом воды, фото: «Комсомольская правда»

На воду в Крыму правительство РФ выделило 5 млрд рублей — детали

11 окт 2020, 17:20
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Крым, украинский полуостров, оккупированный Россией в 2014 году, столкнулся с жестким дефицитом воды.

Правительство страны-агрессора выделило 4,95 млрд рублей (более 1,8 млрд грн) на создание новых объектов водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Средства должны направить на строительство водозабора на реке Бельбек с очищающими и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера, в результате добычи в котором известняка подземные воды вышли на поверхность и образовали так называемое Голубое озеро.

Голубое озеро в Кадыковским карьере, фото: «Крим.Реалии»

Соответствующие строительные работы будет проводить Минобороны РФ.


Кроме того, на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин власти страны-агрессора выделят еще более 870 млн рублей (около 320 млн грн).

Напомним, в Крыму недавно пересох самый большой водопад полуострова.

Источник: Ракурс


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