Оккупированный Крым столкнулся с дефицитом воды, фото: «Комсомольская правда»

https://racurs.ua/n144999-na-vodu-v-krymu-pravitelstvo-rf-vydelilo-5-mlrd-rubley-detali.html

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Крым, украинский полуостров, оккупированный Россией в 2014 году, столкнулся с жестким дефицитом воды.

Правительство страны-агрессора выделило 4,95 млрд рублей (более 1,8 млрд грн) на создание новых объектов водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Средства должны направить на строительство водозабора на реке Бельбек с очищающими и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера, в результате добычи в котором известняка подземные воды вышли на поверхность и образовали так называемое Голубое озеро.

Соответствующие строительные работы будет проводить Минобороны РФ.

Кроме того, на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин власти страны-агрессора выделят еще более 870 млн рублей (около 320 млн грн).

Напомним, в Крыму недавно пересох самый большой водопад полуострова.