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Ракурс
Окупований Крим зіткнувся з дефіцитом води, фото: «Комсомольская правда»

На воду в Криму уряд РФ виділив 5 млрд рублів — деталі

11 жов 2020, 17:20
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Крим, український півострів, окупований Росією у 2014 році, зіткнувся з жорстким дефіцитом води.

Уряд країни-агресора виділив 4,95 млрд рублів (понад 1,8 млрд грн) на створення нових об'єктів водопостачання. Про це повідомляє прес-служба російського уряду.

Кошти мають спрямувати на спорудження водозабору на річці Бельбек з очисними і інженерними спорудами, а також на інфраструктуру для перекидання води з Кадиковського кар'єру, в результаті добування у якому вапняку підземні води вийшли на поверхню та утворили так зване Блакитне озеро.

Блакитне озеро в Кадиковському кар'єрі, фото: «Крим.Реалії»

Відповідні будівельні роботи проводитиме Міноборони РФ.


Крім того, на капітальний ремонт водопроводів, заміну застарілого обладнання і розробку додаткових свердловин влада країни-агресора виділить ще понад 870 млн рублів (близько 320 млн грн).

Нагадаємо, у Криму нещодавно пересохнув найбільший водоспад півострова.

Джерело: Ракурс


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