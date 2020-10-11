В Украине продолжается предвыборная кампания местных выборов, фото: 6262.com.ua

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Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Сейчас идет активная предвыборная кампания.

Эксперты назвали партии, чья агитационная активность в сентябре была наибольшей. Об этом сообщает пресс-служба общественной сети ОПОРА.

Отмечается, что хотя в Украине кандидатов на участие в местных выборах начали регистрировать только 12 сентября, в течение первого месяца избирательного процесса наблюдалась нарастающая агитационная активность партий и кандидатов.

Полноценные общенациональные кампании во всех областях Украины в сентябре проводили пять политсил:

«Слуга народа»;

«За будущее»;

«Европейская солидарность»;

«Батькивщина»;

«Наш край».

Еще три политсилы были представлены агитационными мероприятиями в большинстве областей:

«Оппозиционная платформа — За жизнь»;

«Пропозиція»;

«Победа Пальчевского».

Другие политсилы не осуществляют активной предвыборной работы на общенациональном уровне. Из них 10 осуществляют агитацию во многих регионах, а еще более 50 — сосредоточили свою агитационную деятельность в конкретных регионах.

Напомним, студенты высших учебных заведений, входящих в управление Министерства внутренних дел, будут обеспечивать порядок во время проведения местных выборов.