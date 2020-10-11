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В Украине продолжается предвыборная кампания местных выборов, фото: 6262.com.ua

Партий-лидеров политической агитации назвали эксперты по результатам сентября (ИНФОГРАФИКА)

11 окт 2020, 16:37
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Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Сейчас идет активная предвыборная кампания.

Эксперты назвали партии, чья агитационная активность в сентябре была наибольшей. Об этом сообщает пресс-служба общественной сети ОПОРА.

Отмечается, что хотя в Украине кандидатов на участие в местных выборах начали регистрировать только 12 сентября, в течение первого месяца избирательного процесса наблюдалась нарастающая агитационная активность партий и кандидатов.

Полноценные общенациональные кампании во всех областях Украины в сентябре проводили пять политсил:

  • «Слуга народа»;
  • «За будущее»;
  • «Европейская солидарность»;
  • «Батькивщина»;
  • «Наш край».

Еще три политсилы были представлены агитационными мероприятиями в большинстве областей:

  • «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
  • «Пропозиція»;
  • «Победа Пальчевского».

Другие политсилы не осуществляют активной предвыборной работы на общенациональном уровне. Из них 10 осуществляют агитацию во многих регионах, а еще более 50 — сосредоточили свою агитационную деятельность в конкретных регионах.


Лидеры политической агитации в сентябре, инфографика: ОПОРА

Напомним, студенты высших учебных заведений, входящих в управление Министерства внутренних дел, будут обеспечивать порядок во время проведения местных выборов.


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