Партий-лидеров политической агитации назвали эксперты по результатам сентября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n144998-partiy-liderov-politicheskoy-agitacii-nazvali-eksperty-po-rezultatam-sentyabrya-infografika.htmlРакурс
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Сейчас идет активная предвыборная кампания.
Эксперты назвали партии, чья агитационная активность в сентябре была наибольшей. Об этом сообщает пресс-служба общественной сети ОПОРА.
Отмечается, что хотя в Украине кандидатов на участие в местных выборах начали регистрировать только 12 сентября, в течение первого месяца избирательного процесса наблюдалась нарастающая агитационная активность партий и кандидатов.
Полноценные общенациональные кампании во всех областях Украины в сентябре проводили пять политсил:
- «Слуга народа»;
- «За будущее»;
- «Европейская солидарность»;
- «Батькивщина»;
- «Наш край».
Еще три политсилы были представлены агитационными мероприятиями в большинстве областей:
- «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
- «Пропозиція»;
- «Победа Пальчевского».
Другие политсилы не осуществляют активной предвыборной работы на общенациональном уровне. Из них 10 осуществляют агитацию во многих регионах, а еще более 50 — сосредоточили свою агитационную деятельность в конкретных регионах.
Напомним, студенты высших учебных заведений, входящих в управление Министерства внутренних дел, будут обеспечивать порядок во время проведения местных выборов.