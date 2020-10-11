Партій-лідерів політичної агітації назвали експерти за результатами вересня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n144998-partiy-lideriv-politychnoyi-agitaciyi-nazvaly-eksperty-za-rezultatamy-veresnya-infografika.htmlРакурс
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Наразі триває активна передвиборча кампанія.
Експерти назвали партії, чия агітаційна активність у вересні була найбільшою. Про це повідомляє прес-служба громадської мережі ОПОРА.
Зазначається, що хоча в Україні кандидатів на участь у місцевих виборах почали реєструвати лише 12 вересня, протягом першого місяця виборчого процесу спостерігалася наростаюча агітаційна активність партій і кандидатів.
Повноцінні загальнонаціональні кампанії в усіх областях України у вересні проводили п’ять політсил:
- «Слуга народу»;
- «За майбутнє";
- «Європейська солідарність»;
- «Батьківщина»;
- «Наш край».
Ще три політсили були представлені агітаційними заходами в більшості областей:
- «Опозиційна платформа — За життя»;
- «Пропозиція»;
- «Перемога Пальчевського».
Інші політсили не здійснюють активної передвиборчої роботи на загальнонаціональному рівні. З них 10 здійснюють агітацію в багатьох регіонах, а ще понад 50 — зосередили свою агітаційну діяльність у межах конкретних регіонів.
Нагадаємо, студенти вищих навчальних закладів, що входять до управління Міністерства внутрішніх справ, забезпечуватимуть порядок під час проведення місцевих виборів.