В Україні триває передвиборча кампанія місцевих виборів, фото: 6262.com.ua

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Ракурс

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Наразі триває активна передвиборча кампанія.

Експерти назвали партії, чия агітаційна активність у вересні була найбільшою. Про це повідомляє прес-служба громадської мережі ОПОРА.

Зазначається, що хоча в Україні кандидатів на участь у місцевих виборах почали реєструвати лише 12 вересня, протягом першого місяця виборчого процесу спостерігалася наростаюча агітаційна активність партій і кандидатів.

Повноцінні загальнонаціональні кампанії в усіх областях України у вересні проводили п’ять політсил:

«Слуга народу»;

«За майбутнє";

«Європейська солідарність»;

«Батьківщина»;

«Наш край».

Ще три політсили були представлені агітаційними заходами в більшості областей:

«Опозиційна платформа — За життя»;

«Пропозиція»;

«Перемога Пальчевського».

Інші політсили не здійснюють активної передвиборчої роботи на загальнонаціональному рівні. З них 10 здійснюють агітацію в багатьох регіонах, а ще понад 50 — зосередили свою агітаційну діяльність у межах конкретних регіонів.

Нагадаємо, студенти вищих навчальних закладів, що входять до управління Міністерства внутрішніх справ, забезпечуватимуть порядок під час проведення місцевих виборів.