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Ракурс
В Україні триває передвиборча кампанія місцевих виборів, фото: 6262.com.ua

Партій-лідерів політичної агітації назвали експерти за результатами вересня (ІНФОГРАФІКА)

11 жов 2020, 16:37
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Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Наразі триває активна передвиборча кампанія.

Експерти назвали партії, чия агітаційна активність у вересні була найбільшою. Про це повідомляє прес-служба громадської мережі ОПОРА.

Зазначається, що хоча в Україні кандидатів на участь у місцевих виборах почали реєструвати лише 12 вересня, протягом першого місяця виборчого процесу спостерігалася наростаюча агітаційна активність партій і кандидатів.

Повноцінні загальнонаціональні кампанії в усіх областях України у вересні проводили п’ять політсил:

  • «Слуга народу»;
  • «За майбутнє";
  • «Європейська солідарність»;
  • «Батьківщина»;
  • «Наш край».

Ще три політсили були представлені агітаційними заходами в більшості областей:

  • «Опозиційна платформа — За життя»;
  • «Пропозиція»;
  • «Перемога Пальчевського».

Інші політсили не здійснюють активної передвиборчої роботи на загальнонаціональному рівні. З них 10 здійснюють агітацію в багатьох регіонах, а ще понад 50 — зосередили свою агітаційну діяльність у межах конкретних регіонів.


Лідери політичної агітації у вересні, інфографіка: ОПОРА

Нагадаємо, студенти вищих навчальних закладів, що входять до управління Міністерства внутрішніх справ, забезпечуватимуть порядок під час проведення місцевих виборів.


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