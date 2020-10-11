У світі триває епідемія коронавірусу

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Епідемія коронавірусу, яка триває у світі, забрала життя вже понад 1 млн людей.

У важких випадках COVID-19 поведінка імунних клітин людини нагадує складні випадки відомого аутоімунного захворювання — системного червоного вовчака (СЧВ), при якому внаслідок порушення імунологічних процесів антитіла, котрі виробляє організм, пошкоджують ДНК здорових клітин. Такого висновку дійшли учені з Університету Еморі (США), повідомляє прес-служба вишу.

Зазначається, що до початку епідемії коронавірусу ці вчені досліджували СЧВ, зокрема те, як хвороба порушує розвиток імунних В-клітин.

Ми розпочали досить неупереджено, — зазначають дослідники. — Лише до третього чи четвертого пацієнта реанімації, клітини якого ми проаналізували, ми зрозуміли, що бачимо закономірності, що сильно нагадують гострі спалахи СЧВ.

Зокрема, виявилося, що важкий перебіг COVID-19 спостерігається переважно в тих же груп пацієнтів, що вразливі і для СЧВ.

Це відкриття може означати, що деяких пацієнтів з COVID-19, які потребують терапії, що «заспокоює" імунітет, можливо, вдасться за допомогою тестів відокремити від інших, котрим така терапія не потрібна.

Також це відкриття, можливо, пояснює, чому в організмах деяких інфікованих коронавірусом людей у великій кількості утворюються антитіла проти вірусу, котрі, однак, мають погані результати у боротьбі з хворобою.

У людей з СЧВ В-лімфоцити, які синтезують антитіла, аномально активуються і уникають стримувань та противаг, які зазвичай їх обмежують. Це часто призводить до вироблення «аутоантитіл», які реагують на клітини в організмі, викликаючи такі симптоми, як втома, біль у суглобах, шкірні висипання та проблеми з нирками.

Учені виявили, що активація B-лімфоцитів при тяжкому перебігу COVID-19 відбувається схожим з СЧВ способом.

Наразі дослідники продовжують вивчати це питання.

Важливо зрозуміти, як основні стани та диспропорції, пов’язані зі здоров’ям, зумовлюють інтенсивність та якість реакцій В-лімфоцитів як при аутоімунних захворюваннях, так і при COVID-19, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, учені встановили, що коронавірус може проникати до людського мозку.